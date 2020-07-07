Четыре трупа: Из-за эпилепсии водителя рухнул с обрыва экскурсионный автобус под Новороссийском

Страдающий припадками шофер скрыл сей факт от руководства санатория. И в дороге с ним произошел эпилептический приступ. Водитель потерял контроль. Среди погибших трое детей.

Автобус с пассажирами упал с обрыва

В Краснодарском крае перед судом предстанет водитель экскурсионного автобуса, в результате ДТП с которым погибли люди. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили в главке Следственного комитета.

Следственными органами СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего водителя экскурсионного автобуса, в результате ДТП с которым погибли граждане, в том числе дети. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение по неосторожности смерти двум и более лицам и причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ).

Установлено, что мужчина с января 2011 года являлся водителем лечебно-профилактического санатория «Эллада». В том же году у обвиняемого врачами городской больницы города Анапы было диагностировано заболевание, проявляющееся в виде внезапных эпиприступов. Обвиняемому также было назначено употребление медицинского препарата, препятствующего управлению транспортным средством.

По данным следствия, фигурант, зная о наличии у него заболевания, опасаясь увольнения с работы, скрыл данный факт от руководства организации и медицинских работников.

7 августа 2019 года мужчина управлял автобусом, принадлежащим санаторию, и перевозил пассажиров по экскурсионному маршруту. В вечернее время у обвиняемого, находившегося в состоянии токсического опьянения из-за употребления лекарства, произошел эпилептический приступ, и он утратил контроль за ситуацией на дороге. В результате водитель не соблюдал дистанцию и скоростной режим в районе посёлка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска и допустил столкновение с автомобилем.

В результате аварии автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм в результате происшествия четверо пассажиров автомобиля, в том числе трое детей в возрасте от 4 до 15 лет скончались. Здоровью водителя и еще одного пассажира иномарки, а также двух пассажиров автобуса был причинен тяжкий вред.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.