Кто и как получит рассрочку по долгам? О новом законе подробно

До 31 декабря 2020 года в отношении должников-граждан не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества, за исключением транспортных средств.

Но выплачивать долги все равно придется, только с отсрочкой

Пенсионеры смогут получить рассрочку долгов по кредитам, а бизнес из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики — на взыскание задолженности имущественного характера. Рассказывает о новом законе подробно сайт Госдумы.

Государственная Дума 7 июля приняла в третьем, окончательном чтении Закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». Среди его авторов – руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Вслед за арендными, налоговыми и кредитными каникулами мы предлагаем ввести так называемые исполнительные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в период пандемии, а также для пенсионеров, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов», — пояснял суть изменений Александр Хинштейн.

Льготный режим может затронуть около четырех миллионов организаций и индивидуальных предпринимателей и свыше полутора миллионов пенсионеров, имеющих просроченную задолженность.

Кто сможет получить рассрочку по долгам?

Пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества. Их долг по кредитному договору не должен превышать 1 млн рублей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в список наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции отраслей экономики. Их долг не должен превышать 15 млн рублей.

На что предоставляется рассрочка?

Для пенсионеров – на долги по кредитному договору.

Для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей — на взыскания задолженности имущественного характера.

На какой срок предоставляется рассрочка?

Для пенсионеров рассрочка предоставляется однократно сроком до 1 июля 2022 года.

Для бизнеса – до 1 августа 2021 года.

Как получить рассрочку?

«Для получения рассрочки не потребуется прибегать к помощи судебных инстанций, достаточно обращения непосредственно в Федеральную службу судебных приставов», — поясняет Председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Это, по его словам, существенно ускорит решение вопроса.

Есть ли ограничения по предоставлению рассрочки?

Да, рассрочка по долгу не будет распространяться, в частности, на предпринимателей, имеющих долги по уплате заработных плат своим работникам.

Какие еще нормы есть в новом законе?

До 31 декабря 2020 года в отношении должников-граждан не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств.

Кроме того, судебные приставы не смогут изымать и реализовывать арестованное имущество пенсионеров.