08.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Подпишитесь на рассылку «Важные новости за день в Бердске»

17:30 08.07.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
4 1

Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня. 

Подпишитесь на рассылку Важные новости за день в Бердске
Приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске»

Дорогие читатели, приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске».
Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня.

Будем рады услышать ваши пожелания. Пока рассылка действует на базе самого сайта без привлечения сторонних сервисов. Возможно, в будущем мы улучшим ее визуально. Пока просим вас помочь нам развить рассылку. И, надеемся, для вас она будет экономить самый важный ресурс (и он не восполним! ) — время!

Мы любим вас и ценим каждую минуту, которую вы проводите на сайте www.kurer-sreda.ru

Подписаться на Рассылку «Важные новости за день в Бердске» можно по ссылке.

Если у вас есть вопросы по рассылке и пожелания, можете написать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. Вам ответит главный редактор Галина Коморникова.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Спасибо, что вы нами! Вопросы можно задать на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.

Аноним, 13 февраля 2020 12:58
Вот честно не понимаю, зачем нужны рассылки на п/я, если проще зайти на сайт и посмотреть?
Аноним, 26 мая 2020 20:13
а рассылки платные? Если платные, то тогда понятно-о!

рассылка бесплатная! - редакция
Аноним, 18 июня 2020 18:45
А у меня неполучается подписаться
Галина Коморникова, 23 июня 2020 17:49
https://prnt.sc/t4wsf9
вы тут подписывались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Добавить по 5 000 руб. пенсионерам попросил Госдуму Сергей Миронов
17:45 08-07-2020
Добавить по 5 000 руб. пенсионерам попросил Госдуму Сергей Миронов
Фейспластика: "побочные" полезные эффекты
17:44 08-07-2020
Фейспластика:
Почему избегают подключения к ИВЛ больных COVID-19, объяснил врач
17:30 08-07-2020
Почему избегают подключения к ИВЛ больных COVID-19, объяснил врач
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:30 08-07-2020
Подпишитесь на рассылку
Как победить в игре "камень, ножницы, бумага"
17:29 08-07-2020
Как победить в игре
Иглы и канцелярские кнопки были найдены в клубнике, авокадо и хлебе в магазине Австралии
17:23 08-07-2020
Иглы и канцелярские кнопки были найдены в клубнике, авокадо и хлебе в магазине Австралии
БердскВышла замуж в винтажном платье с кружевными рукавами невеста в День семьи, любви и верности в Бердске. Смотрите видео 1
17:15 08-07-2020
Вышла замуж в винтажном платье с кружевными рукавами невеста в День семьи, любви и верности в Бердске. Смотрите видео
Вынул орган и убрал в холодильник. Сколько времени годны изъятые почки, печень и сердце, рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков 1
17:00 08-07-2020
Вынул орган и убрал в холодильник. Сколько времени годны изъятые почки, печень и сердце, рассказал главный трансплантолог Новосибирской области Александр Быков
Посадят в тюрьму на 10 лет за нарушение территориальной целостности России. Новая конституция меняет УК 1
16:45 08-07-2020
Посадят в тюрьму на 10 лет за нарушение территориальной целостности России. Новая конституция меняет УК
Ирину Мануйлову назначил своим заместителем губернатор Андрей Травников. Как изменилось правительство? 1
16:45 08-07-2020
Ирину Мануйлову назначил своим заместителем губернатор Андрей Травников. Как изменилось правительство?