Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина

Судя по ответу президент не очень понял про выплату и работу детей с 16 лет. Но обещал подумать.

Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 3 июля.

Е.Альшанская: Елена Альшанская.

Когда я выступала на нашей последней встрече, то говорила, что у меня есть серьёзные ощущения рисков той формулировки по детям, которая как раз вошла в последний вариант Конституции. Я очень хотела бы, чтобы мы эти риски снизили уже в том законодательстве, которое мы будем дорабатывать. Поэтому я попросила бы, во-первых, не забыть включить меня в группу по доработке семейного законодательства. Мы готовы на самом деле сделать так, чтобы эти риски не только ушли, но и, собственно говоря, учесть все те предложения, очень хорошие, которых было много, по поддержке детей, которые могут сделать эту поддержку реальной.

У нас, к сожалению, с этим большие проблемы сегодня. Очень много красивых слов, очень мало реальной социальной поддержки семей с детьми на территориях, особенно когда мы говорим о семьях самых уязвимых и детях самых уязвимых категорий. Сегодня это большая проблема, её нужно решать реально на федеральном уровне. Поэтому я надеюсь, что в рамках доработки как раз федерального законодательства по соответствию с новыми нормами мы учтём эту детскую историю, она станет на самом деле работающей.

Об этом очень много говорили в последние месяцы, чтобы те нормы поддержки – очень хорошие, правильные для семей, – которые появились у нас временно, на период эпидемии, не затронули детей в возрасте от 16 до 18 лет с очень странной формулировкой Минтруда, что эти дети якобы могут сами зарабатывать. Вы простите, у меня ребёнок этого возраста, это невозможно, тем более в период эпидемии дети не могли идти и зарабатывать. Мне кажется, это очень несправедливое было решение, особенно в ситуации больших потребностей, которые нужны как раз в обеспечении подростков, выходящих из школы. Мне кажется, будет очень хорошо, если эта категория детей сейчас, несмотря на то что этого не было сделано за эти три месяца, тоже получит выплаты в размере 10 тысяч рублей. Это будет справедливо, это будет правильно, и, мне кажется, это нужно сделать.

И я вернусь к тому, что очень прошу наших коллег из Госдумы не забыть меня и включить в рабочую группу по доработке семейной части нашего законодательства.

В.Путин: Хорошо. Позвольте, я сразу отреагирую на то, что было сказано и Екатериной Филипповной, и Вами.

Что касается, если я Вас правильно понял, ребят 16 лет, которые хотят заниматься собственным бизнесом. Я понял, что Вас это как-то беспокоит. Давайте мы подумаем на эту тему, но ведь идея Правительства заключалась в том, чтобы ни в коем случае не навязывать никому какую-то работу, а предоставить право тем, кто хочет. Раньше просто это невозможно сделать. А многие хотят, и многие обращаются с такой просьбой, чтобы не было законодательных ограничений на занятия бизнесом ребят начиная с 16 лет.

Конечно, Вы правы, нужно о многом подумать, выстроить соответствующим образом эти права, с тем чтобы не допустить каких-то ошибок. Давайте вместе это сделаем, подумаем, здесь суетиться не нужно.

Источник: Кремлин.ру