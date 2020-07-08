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Захлопнулась дверь в квартире с тремя малышами по ул. Ленина в Бердске. Мама в 2 часа ночи пошла в магазин

21:12 08.07.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Ей помогли спасатели Бердска разблокировать замок. Дверь вскрыли. Также на место были вызваны полицейские, так как квартира семье не принадлежит — они ее арендуют.

Захлопнулась дверь в квартире с тремя малышами по ул. Ленина в Бердске. Мама в 2 часа ночи пошла в магазин
Дети оказали одни запертыми в квартире в Бердске

Ушла в магазин мать 3-их детей в 2 часа ночи и не смогла открыть дверь со спящими малышами в доме №18 ул. Ленина Бердска. Звонок поступил в 1 час 55 минут от матери 3 июля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.

— Она сообщила, что вышла в магазин и вернувшись не может открыть входную дверь. А внутри находятся 3 малолетних ребенка — 2 года, 3 и 8 лет. Спасатели деблокировали дверь, — рассказал Сергей Валерьевич 6 июля.

Внутри квартиры спокойно спали трое детей и в помощи не нуждались. Замок по неизвестным причинам заблокировался. Вскрытие происходило в присутствии сотрудников полиции, так как квартиру семья арендует, она им не принадлежит.

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От редакции

Зачем пошла мать?

Пассажир, 06 июля 2020 12:14
НВР:
Даже если и за тем самым - кому какое дело? Всех не проконтролируешь, тем более данный конкретный случай напрямую не связан с проявлением какой-либо зависимости. Если уж влазить в частную жизнь людей, то по закону. Закон мать не нарушала, вопрос неуместен.
Аноним, 06 июля 2020 12:51
Вот именно, оперативно приняла все меры. Нормальная мама. Видимо, еще хозяйке за "деблокированную" дверь придется платить.
Гость, 07 июля 2020 02:28
Да причём тут зависимость тебе же по белому написано жильё не своё поэтому полиция и была обязана отреогировать. И конечно же звонок в два ночи и тд и тп.......
Аноним, 07 июля 2020 13:27
НВР:
За пивасиком
Аноним, 08 июля 2020 00:13
А какие магазины в Бердске по Ленина в 2 часа ночи работают? Не знаю ни одного круглосуточного продуктового или промышленного. Только шаурмичные, аптека и пивнушки. Или не?

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