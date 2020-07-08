Захлопнулась дверь в квартире с тремя малышами по ул. Ленина в Бердске. Мама в 2 часа ночи пошла в магазин

Ей помогли спасатели Бердска разблокировать замок. Дверь вскрыли. Также на место были вызваны полицейские, так как квартира семье не принадлежит — они ее арендуют.

Дети оказали одни запертыми в квартире в Бердске

Ушла в магазин мать 3-их детей в 2 часа ночи и не смогла открыть дверь со спящими малышами в доме №18 ул. Ленина Бердска. Звонок поступил в 1 час 55 минут от матери 3 июля. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.

— Она сообщила, что вышла в магазин и вернувшись не может открыть входную дверь. А внутри находятся 3 малолетних ребенка — 2 года, 3 и 8 лет. Спасатели деблокировали дверь, — рассказал Сергей Валерьевич 6 июля.

Внутри квартиры спокойно спали трое детей и в помощи не нуждались. Замок по неизвестным причинам заблокировался. Вскрытие происходило в присутствии сотрудников полиции, так как квартиру семья арендует, она им не принадлежит.