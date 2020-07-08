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Скандал: Задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки» в больнице Красноярского края

11:30 08.07.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Видео сняли врачи и пациенты инфекционного отделения. Они со слезами на глазах рассказали о чудовищных условиях, в которых приходится лечить больных коронавирусом.

Скандал: Задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки» в больнице Красноярского края
Эффект от ролика превзошел все ожидания. В больницу приехала комиссия из Минздрава, а главный врач уволился

Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Интернете видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения. Они со слезами на глазах рассказали о чудовищных условиях, в которых приходится лечить больных коронавирусом. Но власти утверждают, что никакого COVID-19 в Уяре нет, а всех с подтвержденным диагнозом везут в Канск.

На видео среди пациентов — сами медработники. Фельдшер Галина, задыхаясь, рассказала, что из-за сырости в отделении нечем дышать, что санобработку здесь не проводят, люди не могут дождаться результатов анализов, многим пациентам становится хуже, но ни ИВЛ, ни кислородной поддержки в корпусе нет.

«Мы сдохнем здесь. Мы не знаем, что делать, помогите нам кто-нибудь», — говорила героиня ролика.

Эффект от ролика превзошел все ожидания. В больницу приехала комиссия из Минздрава, а главный врач уволился.

Здание инфекционного отделения находится в ужасном состоянии. Его уже практически не эксплуатировали и вообще думали сносить. Но началась пандемия, и койки в отдельно стоящем корпусе оказались очень кстати.

Официально никакого «коронавирусного» госпиталя в Уяре нет. Больных с подтвержденным анализом должны увозить, например, в Канск. Но эта процедура часто затягивается. Проверяющие из Минздрава признают: с организацией процесса есть проблемы, а к самому лечению и назначениям врачей претензий у комиссии нет, и верят они больше не слезам пациентов и голосу за кадром, а собственным глазам.

Наталья Бахарева, эпидемиолог, консультант министерства здравоохранения Красноярского края: «Это не задыхалась, это дефекты съемки того, кто делал это непрофессионально. Человек, который имеет одышку, проводит съемки, и это выглядит так, как будто задыхается».

У самих медиков тоже много вопросов к Минздраву — и по выплатам, и по средствам защиты. Недавно от коронавируса умер водитель скорой помощи. Сейчас в отделении остаются 7 больных в ожидании анализов. Автора скандального ролика и еще трех пациентов доставили в специализированный госпиталь в Канск.

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От редакции

Видео не настоящее было?

Аноним, 08 июля 2020 12:54
Вот если бы не подписали, то даже сомнения не было бы в в том что это Бердск!

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