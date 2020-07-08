Поверья и обычаи на 8 июля в день Петра и Февронии. О чем обязательно нужно молиться в этот день?

Те, кто появился на свет 8 июля люди предприимчивые и целеустремленные, из них получаются хорошие дельцы. Или же политические лидеры.

Молодые влюбленные пары этого дня обычно отмечали свою помолвку, это означало, что они стали в глазах всего мира женихом и невестой

Приметы и поверья на 8 июля связаны с Днем Петра и Февронии. Этого дня христиане восточного обряда почитают пару святых Петра и Февронию, согласно легенде, они умерли в один день. Еще в ту пору 8 июля (по новому стилю) начали считать праздником для всех любящих сердец, которые связали себя узами брака.

В народе бытовало поверье, что якобы в этот день русалки плыли на мелководье и там водили хороводы, они веселились, развлекались и затаскивали людей на дно подводного царства.

Старинные поверья и обычаи на 8 июля

Почитаемые святые были князем и княгиней Муромскими, их считают покровителями семьи, поэтому их иконам молились о том, чтобы брак был крепким, дабы чувства не ослабевали и чтобы в семье царило благополучие.

Женщины молили святых о здоровье своих детей и мужей, а девушки просили об удачном замужестве. Также обращались те, чьи отношения настолько разладились, что они уповали только на Бога.

Молодые влюбленные пары этого дня обычно отмечали свою помолвку, это означало, что они стали в глазах всего мира женихом и невестой. По этому случаю они обменивались кольцами. И через полгода должны были окончательно решится быть им вместе али нет.

Согласно поверья в этот день надо было задобрить русалку, чтобы она на дно не утащила. Для этой цели люди шли на рынок и покупали алую ленту, которую обычно молодые девицы себе в косы вплетают. Затем подарок брали с собой и несли его на реку, а потом бросали в воду при этом приговаривая:

«Красавица из подводного царства, прими дар сей, только не трожь взрослых, да детей».

Традиции и суеверия, связанные с 8 июля

В это время по традиции у крестьян было принято соблюдать Петровский пост, поэтому на стол подавались только постные блюда. В этот день особенным было то, что за ужинным столом собиралось все большое семейство, во главе стола на самом почетном место восседала пожилая пара, родоначальники семейства.

В честь праздника домохозяйки выпекали большой пирог с вишнями, маком, творогом или абрикосами. Его делили между всеми членами семейства, а чужих людей им угощать было не принято. Крошки от такого пирога нельзя было выбрасывать их отдавали домашним птицам.

8 июля домохозяйки и молодые девушки собирали ромашки, затем их сушили и делали из них чай. Потом его можно было распивать вдвоем со своим любимым мужчиной и считалось, что этот напиток только укрепляет чувства.

Согласно обычаям в этот день в народе занимались тем, что изготовляли обереги и амулеты, которые защищали супружескую чету ото всяких напастей, а также чтением заговоров.

Обряд, который делает волосы шелковистыми, его проводили 8 июля

Чтобы волосы у молодых девушек были шелковистыми и струящимися, они заваривали себе отвар из цветков ромашки и им омывали голову, так как считалось, что ромашка в этот день наделена живительными силами. При этом надо было прочитать слова заговора:

«Ромашка полевая, ты моим волосам придаешь красоты, силы и блеска. Ты цветок магический, загадочный и заговорённый. Будет моя красота всех покорять, когда буду я косу заплетать. Аминь».

Народные приметы на 8 июля

В этот день молодые девушки изготовляли себе любовный амулет, для этой цели надо было сшить небольшой мешочек из красного сукна, насобирать в него лепестков ромашек и васильков, которые символизируют любовь и верность. При этом надо было промолвить слова заговора:

«Цветы полевые, как вы цветете и благоухаете, так пускай и наша любовь распустится, чтобы мы этим чувством жили и не о чем не тужили. Будут у нас дети и внуки, будем жить в любви, не зная ни муки, ни скуки. Аминь».

После этого мешочек надо было перевязать алой лентой и любовный амулет готов. Его надо было всегда носить при себе, к примеру, можно было повесить на шеи.

В народе существует немало примет, связанных с 8 июля, рассмотрим самые известные из них.

Если 8 июля жарко, значит и весь месяц будет жарким, а изменится погода только к Медовому Спасу. Когда рассада цветет буйно, значит быть сенокосу в этом году сухим. Если этого дня наблюдается засуха, то это значит, что в этом году будет мало грибов. Когда кто-то увидит этого дня мелких грызунов, то это к тому, что в этот год ожидается худой покос сена.

Те, кто появился на свет 8 июля люди предприимчивые и целеустремленные, из них получаются хорошие дельцы. Или же политические лидеры.

Источник: rsute.ru