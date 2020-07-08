Подорожает ОСАГО на 10% для плохих водителей с 24 августа в России

Страховщики смогут начать вести расчеты по новым правилам с 24 августа

Банк России намерен расширить тарифный коридор, в пределах которого должна находиться стоимость обязательного автомобильного полиса. Предполагается, что страховщики смогут начать вести расчеты по новым правилам с 24 августа.

Банк России предложил расширить границы стоимости полисов ОСАГО: тарифный коридор, в который должна укладываться цена обязательной страховки, расширится в среднем на 11% вверх и вниз. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Изменения содержатся в проекте, который опубликовал регулятор (*.pdf). Как пояснил Чистюхин, документ дополнит поправки в закон об ОСАГО, которые касаются второго этапа индивидуализации тарифов и вступают в силу 24 августа. К этому же сроку, по расчетам ЦБ, страховщикам разрешат использовать новый тарифный коридор.

Из проекта Банка России следует, что минимальная и максимальная стоимость обязательной страховки для легкового автомобиля будут различаться более чем в два раза. Если раньше границы коридора составляли 20%, то после изменений они раздвинутся до 30%.

«Для наиболее многочисленной группы автомобилей физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и на 10% вниз. Приведу конкретные цифры: если сегодня минимальное значение базовой ставки равно 2746 руб., а максимальное — 4942 руб., то по новым правилам по этой группе минимальная базовая ставка будет 2471 руб. и максимальная ставка — 5436 руб.», — сказал Чистюхин. Он уточнил, что по легковым автомобилям юрлиц коридор расширится на 20%, а по машинам такси — на 30%.

Новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО вводятся для «тестирования» нового подхода к индивидуализации тарифов, пояснил Чистюхин: «Данные изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф — тем водителям, которые водят машину неаккуратно, нарушают Правила дорожного движения, отличаются высокой аварийностью».

В ЦБ считают, что расширение тарифного коридора не приведет к росту цен на полисы ОСАГО и массовому пересмотру стоимости страховок к верхней границе коридора. «Какие-то изменения если и будут, то точечные и будут касаться наиболее аварийных водителей», — подчеркнул Чистюхин.

Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО

Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ. Страховщик имеет право внутри этого коридора выбрать базовую ставку. Затем к ней применяются повышающие или понижающие коэффициенты, за счет которых будет сформирована итоговая стоимость полиса для конкретного водителя и автомобиля.

С 24 августа начнут применять новые подходы к расчету стоимости полисов ОСАГО. В частности, отменяется применение регионального коэффициента и коэффициента мощности автомобиля. При этом страховщики смогут учитывать в тарифе факты грубого нарушения водителем Правил дорожного движения — и повышать стоимость страховок для таких лиц.

Страховые компании также обязаны будут раскрывать на своих сайтах факторы, которые влияют на стоимость их полисов ОСАГО. Клиенты смогут проверить расчеты страховщиков на специальных тарифных калькуляторах.

«Как показывает опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов. Так, в результате расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20% вниз и вверх средняя премия по ОСАГО за 2019 год снизилась на 4,8%», — отмечается в сообщении ЦБ.

Дополнения к реформе от ЦБ

Банк России внесет уточняющие параметры к закону об ОСАГО, пояснил Чистюхин. ЦБ, в частности, определит факторы, которые будет запрещено использовать для расчета стоимости полисов. Например, на цену страховки не должны влиять аспекты, связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью водителя, его политическими взглядами, должностным положением или вероисповеданием.

«Это факторы, которые носят явный дискриминационный характер, и мы полагаем, что их использовать никоим образом страховые компании не смогут, чтобы определять настройку тарифа», — подчеркнул зампред ЦБ. Он не исключил, что Банк России в будущем может дополнять перечень таких «запретных» факторов.

В дополнение к расширению тарифного коридора ОСАГО ЦБ намерен скорректировать значение коэффициента возраста и стажа (КВС) водителя, которые влияют на стоимость полисов.

«Мы начали это еще в прошлом году, максимальное изменение внутри группы, как и в прошлый раз, ограничено 4%. При этом можно сказать, что водители более старшего возраста и более опытные будут иметь дополнительные скидки. Для них значение коэффициента «возраст-стаж» снижается», — пояснил Чистюхин. По его словам, максимальное увеличение этого коэффициента затронет водителей в возрасте 22–24 лет со стажем вождения 3–4 года — для этой группы КВС вырастает на 3,8%.

Источник: РБК