Отремонтируют дороги на 1,5 млрд рублей в Бердске к концу 2021 года. В 2020-м — потратят 300 млн

Деньги на дорожный ремонт поровну выделяют местный и региональный бюджеты. Москва в этом последние два года не участвует. Объем обновленных дорог к окончанию программы должен вырасти на 22% по сравнению с 2015-м.

В Бердске активно ремонтировать дороги начали в 2016 году по муниципальной 6-летней программе

Мэр Бердска Евгений Шестернин в конце июня 2020 года внес изменения в муниципальную программу развития дорожной инфраструктуры города. Программа рассчитана на шесть лет — с 2016 по 2021-го включительно. Изменения произошли после утверждения депутатами нового бюджета на текущий и два последующих года.

Согласно документу, общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 1 496 008 700 рублей, в том числе по годам:

2016 год – 253 962,4 тыс. рублей;



2017 год – 168 219,5 тыс. рублей;2018 год – 202 180,3 тыс. рублей;2019 год – 308 995,2 тыс. рублей;2020 год – 300 866,2 тыс. рублей;2021 год – 261 785,1 тыс. рублей;

из них средства местного бюджета составляют 701 385,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 101 828,0 тыс. рублей;

2017 год – 101 571,1 тыс. рублей;



2018 год – 98 190,0 тыс. рублей;2019 год – 144 945,2 тыс. рублей;2020 год – 145 656,2 тыс. рублей;2021 год – 109 195,1 тыс. рублей;

субсидия областного бюджета Новосибирской области составляет 717 743,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 152 134,4 тыс. рублей;

2017 год – 40 848,4 тыс. рублей;

2018 год – 52 910,3 тыс. рублей;



2019 год – 164 050,0 тыс. рублей;2020 год – 155 210,0 тыс. рублей;2021 год – 152 590,0 тыс. рублей;

субсидия федерального бюджета составляет 76 880,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 25 800,0 тыс. рублей;

2018 год – 51 080,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;



2020 год – 0,0 тыс. рублей.2021 год – 0,0 тыс. рублей;

Ежегодный объем средств определяется утвержденным в бюджете Бердска размером бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы. А она в итоге должна существенно улучшить городские дороги.

Например, планируется увеличить к концу 2021 года удельный вес отремонтированной улично-дорожной сети Бердска до 22%, что на 18,8 процентных пунктов выше значения данного показателя 2015 года. Кроме того, к завершению программы подготовят 15 проектов на ремонт и реконструкцию дорог, разработают схему организации дорожного движения и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Бердска в границах Новосибирской городской агломерации. Предполагается увеличить к концу 2021-го динамику по обеспечению безопасности дорожного движения на территориях, прилегающих к школам и детсадам города, на 262,4% относительно значения данного показателя 2016 года.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бердского и регионального бюджет. Общий объем ассигнований составляет около 1,5 млрд рублей (в ценах 2020 года).