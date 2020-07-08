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Проконтролирует доплаты врачам из-за COVID-19 Алекcей Кудрин

12:30 08.07.2020 Фото: кремлин.ру
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Глава Счётной палаты рассказал, когда следует ожидать результатов проверок масштабных бюджетных вливаний в экономику и на борьбу с коронавирусом.

Проконтролирует доплаты врачам из за COVID 19 Алекcей Кудрин
В 2019 году ведомство выявило нарушений на общую сумму 884 миллиарда рублей

Глава Счётной палаты рассказал, когда следует ожидать результатов проверок масштабных бюджетных вливаний в экономику и на борьбу с коронавирусом.

Перевод на федеральный уровень платежей за неработающих граждан в системе обязательного медицинского страхования позволит высвободить для регионов более 600 миллиардов рублей, которые могли бы быть направлены на развитие территорий. Об этом председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил на пленарном заседании Госдумы 7 июля в ходе отчёта о прошлогодней деятельности палаты. Депутаты поддержали предложения главы ведомства по усилению бюджетной обеспеченности субъектов РФ, в свою очередь, порекомендовав органу парламентского контроля принять на вооружение фундаментальный анализ причин повторяющихся проблем.

Регионам это пойдёт на пользу

Многое в работе Счётной палаты в прошлом году было нацелено на цифровизацию аудита, и когда нагрянула пандемия коронавируса, ведомству удалось быстро, в течение двух недель, перестроить работу с министерствами, ведомствами и прочими получателями бюджетных средств, сообщил Алексей Кудрин. В апреле специалисты палаты вообще на месяц прекращали общение с объектами аудита и останавливали ревизионные мероприятия, «чтобы создать условия для сохранения здоровья, работы сотрудников министерств, ведомств и объектов проверок на удалённом доступе».

«Наверное, ни у кого нет сомнений в правильности принятых руководством Счётной палаты решений о сокращении проверочных мероприятий, — поддержал Кудрина спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации руководство Счётной палаты поступило абсолютно правильно».

В качестве одной из возможных мер поддержки регионов Алексей Кудрин предложил перевести на федеральный уровень платежи за неработающих граждан в системе обязательного медицинского страхования. Такая мера, по его мнению, позволит высвободить для субъектов РФ более 600 миллиардов рублей, которые те смогут направить на своё развитие.

Вячеслав Володин счёл инициативу заслуживающей внимания, заявив, что отдельные предложения, прозвучавшие в ходе отчёта председателя Счётной палаты, могут быть проработаны депутатами и внесены на обсуждение как законодательные инициативы.

Володин подчеркнул, что Счётная палата, как орган парламентского контроля, должен рассчитывать на поддержку депутатского корпуса. «Поэтому предложение Алексея Леонидовича, которое он высказал, заслуживает серьёзной проработки и, возможно, поддержки. Правильно было бы нам так системно подходить к диалогу с тем, чтобы он у нас не заканчивался рассмотрением и принятием постановления. А дальше, чтобы мы могли бы все разумное взять и поддержать», — резюмировал спикер палаты.

Доплаты врачам «на передовой»

Во время заседания зампред Комитета Госдумы по финрынку Антон Гетта отметил, что для преодоления последствий пандемии коронавируса и на борьбу с инфекцией государство направляло существенные средства, которые в полном объёме должны дойти до адресатов, в том числе врачей, медперсонала и соцработников, контактирующих с инфицированными коронавирусом больными.

По словам Алексея Кудрина, несмотря на то что ресурсы на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку экономики направляются в большом объёме и зачастую в упрощённом порядке, Счётная палата держит руку на пульсе. Но более конкретно на эту тему он предложил поговорить позже, когда завершатся контрольные мероприятия в 2020 и 2021 годах.

«Сейчас приступаем к этой работе. По решению Госдумы начинаем проверять выплату надбавок врачам, работающим с инфицированными больными», — отметил руководитель контрольного органа. По его словам, на вторую половину года запланированы контрольные мероприятия по закупкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких, тепловизионных регистраторов, бесконтактных термометров, обеззараживающих установок для воздуха.

Деятельность КСО нужно усовершенствовать

В ходе отчёта о деятельности Счётной палаты в прошлом году, помимо одобрения, звучала и конструктивная критика. Председатель Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова отметила, что, несмотря на повышение открытости СП, сформированные информационные ресурсы по государственным расходам и госзакупкам, проверки и отчёты, есть и недостатки. Наиболее важный — отсутствие фундаментального анализа причин повторяющихся проблем.

Кроме того, не всегда Госдума становится площадкой для публичного обсуждения результатов проводимых мероприятий и не всеми профильными комитетами Госдумы на сегодняшний день рассматриваются материалы, которые направляются в палату по итогам запросов, пояснила парламентарий.

В связи с этим, отметила Савастьянова, комитет разработал несколько документов, в том числе новый проект постановления, который учитывает замечания и предложения депутатов, а также проект «дорожной карты» и проект федерального закона по совершенствованию деятельности контрольно-счётных органов. «Надеемся, что всё это станет хорошей основой для развития тех результатов, которые на сегодняшний день сложились как в деятельности палаты, так в нашей совместной деятельности», — сказала депутат.

Согласно отчёту Счётной палаты, в 2019 году ведомство выявило нарушений на общую сумму 884 миллиарда рублей. Подробный анализ показывает, что около 316,1 миллиарда рублей (или 36 процентов) приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учёта и некорректным составлением иной финансовой отчётности. Значительная часть — 237,3 миллиарда рублей (27 процентов) приходится на нарушения при государственных закупках и закупках некоторыми юридическими лицами. При анализе исполнения бюджета было обнаружено 1725 нарушений на сумму около 217,5 миллиарда рублей (примерно 25 процентов общей суммы).

Источник: Парламентская газета

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