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Строит гараж на участке под будущую свалку директор ООО «Полигон» Денис Шалдов возле кладбища Бердска

22:27 08.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Входит ли гараж в проект будущего полигона также рассказал Денис Сергеевич. Что это будет открытая яма со свалкой или мусороперерабатывающий завод в ангаре — покажет экспертиза, уточнил он.

Строит гараж на участке под будущую свалку директор ООО Полигон Денис Шалдов возле кладбища Бердска
На будущей свалке во всю идут строительные работы
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Строит гараж на участке под будущую свалку директор ООО Полигон Денис Шалдов возле кладбища Бердска

Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в БердскеСтроит гараж на участке под будущую свалку директор ООО «Полигон» Денис Шалдов возле кладбища БердскаЕщё 47 новостей

Строится гараж на участке под будущий полигон рядом с кладбищем Бердска на земле Искитимского района. Об «Курьер. Среда. Бердск» рассказал директор ООО «Полигон» Денис Шалдов. Напомним, Денис Сергеевич рассказывал, что проект будущей свалки пока не согласован. Что это будет открытая яма со свалкой или мусороперерабатывающий завод в ангаре — покажет экспертиза. Входит ли гараж в проект будущего полигона он также ответил.

— Строится сейчас гараж. Просто гараж, не в рамках проекта, — сказал Денис Шалдов 8 июля.

Также напомним не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора. Врио руководителя Управления Бовина заявила, что такую экспертизу они проводят по поручению центрального аппарата Росприроднадзора. Пока им такого приказа не было.

Одновременно Управление сообщает, что в полномочия Росприроднадзора и его территориальных органов не входит выдача разрешений на создание объектов размещения отходов.
Напомним, на запрос жительницы Бердска Людмиле ответил и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Марченко, что должна быть оценка воздействия полигона проводится на окружающую среду. Должна быть проведена экологическая экспертиза федерального уровня. Это в полномочиях Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора. Это ведомство находится в Москве. «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос и туда тоже.

Также «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос в Правительство Новосибирской области, чтобы узнать, какой конкретно объект появится под Бердском — открытая свалка или ангар с мусороперерабатывающим заводом. Ведь решение о ее создание принято еще 4 года назад. Полигон рядом с селом Маяк Искитимского района есть в Территориальной схеме обращения с отходами Новосибирской области. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

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Аноним, 08 июля 2020 11:58
А почему гараж в чистом поле, а не детское кафе?
Аноним, 08 июля 2020 12:52
Денис блефует. Подчерк Виктора Алексеевича. Сначала строит, а потом по факту оформляет все разрешительные документы.
Аноним, 08 июля 2020 15:21
Список будущих частных свалок Новосибирской области:

• объект размещения ТКО с объектом обработки (Искитимский район, с. Маяк);

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/07/08/580239-shest-novyx-poligonov-tko-postroit-biznes-spisok-budushhix-chastnyx-svalok-novosibirskoj-oblasti-i-v-berdske

Ну и где тут завод, сортировка и хранение?
Обычная смердящая на весь город гора мусора.
Нам как всегда лгут.

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