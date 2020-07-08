Спросят о вывозе ТКО и соцподдержке 10 июля у «Единой России» на улице жители Бердска

«Единая Россия» — крупнейшая политическая партия Российской Федерации

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» Евгения Перфилова на оперативном штабе, предварительная запись на прием не требуется.

— 10 июля в нашем городе будет работать Мобильная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия». Выездная общественная приемная — это новая форма общения с гражданами. Она будет проходить в режиме общения с жителями города на улице. Работа общественной мобильной приемной будет осуществляться в двух точках в Бердске: с 9:30 до 11:30 на площади у ДК «Родина», с 13:00 до 15:00 в городском парке культуры и отдыха около площадки «Праздничная». Предварительно записываться на прием не нужно. Необходимо подойти к автомобилю или палатке, оснащенных под данное мероприятие. Консультирование будет проходить в режиме дистанционного общения. В рамках данного мероприятия можно будет получить прежде всего юридические консультации по разным вопросам от специалистов Региональной общественной приемной. Также можно будет задать вопросы, касающиеся материальной поддержки семей с детьми, специалистам Центра социальной поддержки неселения и Пенсионного фонда РФ. Помимо этого, планируется обсудить вопросы вывоза ТКО с представителями регионального оператора экологии города Новосибирска. Предлагается формат написания обращений в адрес руководителей региональной общественной приемной председателя партии Единая Россия — Дмитрия Анатольевича Медведева по Новосибирской области. Мы будем рады видеть всех граждан города, а также СМИ, — прокомментировала Евгения Юрьевна 8 июля.

В работе будет участвовать депутат Законодательного собрания Новосибирской области Зоя Родина. Список участников от партии уточняется.