Пойдет ли мэр Бердска голодать против строительства свалки около кладбища Бердска? Читайте ответ Евгения Шестернина

Евгений Шестернин о новом полигоне ТКО с линией сортировки: «Я против того, чтобы поднимать людей на голодовки».

Свалка с высоты птичьего полета. Вдали — живут бердчане

Рабочую группу создала администрация Бердска по решению проблем утилизации ТКО в городе. Речь идет о строительстве нового полигона ТКО на землях Искитимского района, но вблизи кладбища Бердска.

Первое заседание рабочей группы с мэром Бердска Евгением Шестерниным, начальником управления природными ресурсами Светланой Шерстобитовой, депутатами Совета депутатов Еленой Беловой и Николаем Сычевым, членами Бердской городской Общественной палаты Вячеславом Власовым и Геннадием Багрянцевым, академиком Российской Экологической Академии Виктором Малаховым и руководителем ООО “Полигон” Денисом Шалдовым состоялось 6 июля. Из СМИ присутствовал лишь сайт «Бердск-онлайн».

Региональные СМИ растиражировали высказывание мэра Бердска о голодовке, опубликованном в публикации сайт «Бердск-онлайн». Эту новость опубликовали 11 региональных СМИ. Из заголовков, опубликованных в том числе и федеральными СМИ, можно допустить, что глава Бердска готов встать в протест и даже голодать.

С такими заголовками вышли СМИ о реакции главы Бердска на строительство полигона ТКО

«- Но когда собирают подписи — голодать против свалки… Против свалки все. И я пойду голодать против свалки. И все здесь сидящие пойдут голодать против свалки».

Так ли это, выяснил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 июля, у самого градоначальника Евгения Шестернина:

— Я против того, чтобы поднимать людей на голодовки и собирать подписи, не зная проблемы. Проекта нет!

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич отметил, что не работает со СМИ, выдергивающими фразы из контекста. В том числе и с «Курьер. Среда. Бердск» больше не работает. За всеми комментариями Евгений Шестернин направил в пресс-центр администрации Бердска. При этом подчеркнул, что позиция администрации:

— Мы категорически против свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты данного населенного пункта, если само население в нем принимать участие не будет. А это будет возможно только тогда, когда одни и те же вопросы будут одинаково трактоваться, будет сформирована экологическая культура населения.

Напомним, дорогу к будущей свалке строит ООО «Полигон». На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется полигон TKO — комплекс природоохранительных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности. Все мероприятия проходят под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Проект полигона находится на стадии экспертиз. Публичные обсуждения по проекту состоялись 12 мая 2020 года.

Всю это информацию «Курьер. Среда. Бердск» предоставили от мэрии района и правительства региона в ответах на официальные запросы.

Также выяснилось, что по проекту мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области.

На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.

Новость о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет. Также создана петиция против полигона. Уже больше 1000 подписей собрано.

От редакции: Почему с нами больше не работает глава Бердска? Нам не очень ясно. Ведь тем самым он лишает информации жителей Бердска. И чем мы «провинились»? Тем, что стали выяснять детали строительства полигона ТКО на границе Бердска и Искитимского района? Если честно, мы не поняли.

Позицию администрация по свалке и группе опубликовала на своем сайте — можно ознакомиться.