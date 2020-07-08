Мужчин этих знаков Зодиака астрологи считают деспотами и тиранами. Их 3. Узнай какие это знаки!

Семейную жизнь они превратят в настоящую пытку, даже на раскаленной сковородке в аду и то приятнее.

. Эти мужья-тираны по знаку Зодиака — худший кошмар в твоей жизни

Мужья-тираны по знаку Зодиака: как их вообще земля носит? С ними жизнь хуже тюрьмы. Они тебя затравят и сделают семейную жизнь настоящим адом.

Астрологи назвали три самых деспотичных знака по гороскопу. Эти мужья-тираны по знаку Зодиака — худший кошмар в твоей жизни. Семейную жизнь они превратят в настоящую пытку, даже на раскаленной сковородке в аду и то приятнее.

3 место — Дева



В рейтинге мужья-тираны по знаку Зодиака Дева занимает почетное третье место. Кому-то покажется, что ничего особо деспотичного в Деве нет, но это до первой недели совместной жизни.

Девы — законченные педанты. Им надо, чтобы все было на своих места, а в доме идеальный порядок. Но сами заниматься уборкой они не особо и любят, а потому ждут, что жена будет бегать по дому с метелкой для пыли 24/7.

Такой муж тщательно контролирует все расходы. Ужасный скряга, который лишней копейки не потратит на то, чтобы купить что-то хоть и бесполезное, но приятное. Да, он будет тщательно следить за семейным бюджетом, но это станет пыткой для жены, так как приятностей для себя не увидит.

Жизнь с Девой — это вечное подчинение жизненным планам своей мужа. У него расписан каждый день и каждый год вашей совместной жизни. Он четко знает не только то, как жить ему, но и как жить тебе. А потом ты должна будешь неукоснительно соответствовать его планам. А еще он жутко любит критиковать.

Если ты готова к такой жизни с Девой, то седых волос у тебя, конечно, станет больше, но и семья всегда будет в порядке, вы всегда будете застрахованы от финансовых потрясений.

2 место — Скорпион

Скорпион полностью соответствует поведению скорпиона в природе — жалит с первого же контакта. Он — ужасный манипулятор. Ты даже и сама не заметишь, как из самодостаточной женщины он превратит тебя в запуганную жертву. Талантливо внушает чувство вины, контролирует каждый шаг и ужаснейшим образом ревнует.

Он настолько ревнив и настолько собственник, что будет относиться к тебе, как к вещи, которая должна принадлежать только ему. Он не потерпит ситуации, когда ты кому-то нравишься. Поэтому красивую и откровенную одежду, подчеркивающую достоинства твоей фигуры тебе будет позволено надевать только дома и только персонально для него.

Этот манипулятор сделает все, чтобы иметь безраздельную власть над женщиной. Причем, и в отношениях, и в сексе. Он любит доминировать и подчинять, он любит делать больно, и получает от этого наслаждение. Это настоящий энергетический вампир, который выпивает жертву до дна. А потом она становится ему неинтересной.

Потягаться со Скорпионом может разве что тот, кто ценит свободу превыше отношений и кто никогда не подчиниться власти Скорпиона, кто умеет манипулировать настолько же виртуозно, как и этот опасный мужчина.

1 место — Овен

Первое место в рейтинге мужчины-тираны по знаку Зодиака по праву занимает Овен. Конечно, он не настолько изворотлив как Скорпион, но основная его опасность в том, что Овен крайне несдержанный. Он агрессивен по своей натуре, очень вспыльчив и даже склонен к проявлению насилия. Поднять руку на женщину — это в природе Овна. И он не видит в этом ничего зазорного.

Он самоуверенный и считает, что в этом мире есть его только мнение. Его нужно боготворить, на него нужно молиться, иначе вызовешь его праведный гнев. Он сам принимает решения и не будет считаться с твоим взглядом на вещи. Никто не имеет права предлагать ему свое мнение, потому что это он здесь царь и бог.

Это самый деспотичный знак Зодиака. Его агрессия в худшем варианте выливается в домашнее насилие, когда он поднимает руку на женщину и детей.

Источник: https://clutch.ua