Как выбрать Витамин D и кому его нужно пить обязательно

Прием добавки витамина D, особенно в форме витамина D3, может помочь улучшить настроение и уменьшить симптомы депрессии.

Существует два типа витамина D: эргокальциферол (витамин D2) и холекальциферол

Витамин D является одним из четырех основных жирорастворимых витаминов, которые всасываются в организм через желчные кислоты. Однако, поскольку человеческий организм сам по себе не производит достаточного количества витамина D, его необходимо потреблять через пищу, пребывание на Солнце и, часто, пищевые добавки.

Разновидности витамина D и их влияние на организм

Существует два типа витамина D: эргокальциферол (витамин D2) и холекальциферол (витамин D3), оба из которых служат множеству функций в организме от помощи в правильном усвоении кальция до борьбы с инфекционными заболеваниями и регулирования инсулина.

Витамин D2

Люди не производят свой собственный витамин D2 в отличие от витамина D3, который активен в организме. Витамин D2 можно найти только в пищевых добавках (например, в капсулах, жевательных таблетках, жидких каплях), а также в некоторых растениях, подвергся воздействию ультрафиолетовых лучей, например грибы.

При употреблении этого витамина, он накапливается в пищевых жирах, всасывается в тонком кишечнике, затем активируется – сначала в печени, а затем в почках. После активации организм доставляет его в ткани-мишени, используя его для поддержания здоровой иммунной функции, поддержки крепких костей и даже репродуктивной функции.

Верхний предел витамина D2для взрослых составляет 4000 МЕ в день. Чрезмерное потребление может привести к тому, что организм будет поглощать слишком много кальция, что затем может привести к накоплению кальция в органах, включая сердце, почки и кровеносные сосуды. Слишком много необходимого витамина также может привести к преждевременному затвердению костей у детей.

Витамин D3

Когда люди ассоциируют витамин D с солнечным светом, они на самом деле ссылаются на витамин D3. Когда кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, 7-дегидрохолестерин превращается в пре-витамин D3 в организме, который в конечном итоге превращается в витамин D3. И поскольку это происходит естественным образом, нельзя передозировать витамин D3, когда он поступает от солнечных лучей.

Тем не менее, витамин D3 также можно найти в животных источниках и добавках. Он более активен в организме, чем витамин D2, и часто превращается в кальциферол, тип витамина D, который повышает уровень сахара в крови.

В отличие от витамина D2, более высокие дозы витамина D3 используются для повышения иммунной функции, поддержания здоровья костей и поддержки репродуктивной функции под наблюдением врача. Верхний предел составляет 10 000 МЕ в день. Побочные эффекты из-за высокой дозы редки, но могут включать камни в почках, спутанность сознания, мышечную слабость, боль в костях, потерю веса или снижение аппетита, сильную жажду, частое мочеиспускание, тошноту, рвоту, запор и токсические уровни в крови.

Какой витамин следует принимать дополнительно

В то время как большинство добавок витамина D содержат витамин D2, но добавки витамина D3 считаются лучшим вариантом, потому что они, как правило, имеют лучшее качество, и исследования показывают, что добавки витамина D3 повышают статус витамина D2 в организме.

Однако во всех своих исследованиях отмечается, что ученые не нашли никаких конкретных причин для здоровья, по которым кто-то должен был бы взять D2 вместо D3. Таким образом, можно принимать их взаимозаменяемо.

Когда нужно принимать добавку витамина D

Существует множество причин, по которым кто-то должен принимать витамин D, наиболее очевидной из которых является отсутствие регулярного пребывания на солнце. Люди с более темной пигментацией кожи также имеют повышенный риск дефицита витамина D, поскольку большие количества пигмента меланина в эпидермальном слое кожи снижают его способность поглощать и вырабатывать витамин D из солнечного света.

Людям старше 65 лет нужно поговорить со своим врачом о приеме добавки витамина D, поскольку способность человека поглощать витамин уменьшается с возрастом.

Прием добавки витамина D, особенно в форме витамина D3, может помочь улучшить настроение и уменьшить симптомы депрессии.

Источник: rsute.ru