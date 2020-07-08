Как самостоятельно сделать антицеллюлитный лимфодренажный массаж

Лимфодренажный массаж — это терапия с использованием легкого давления круговыми движениями, которые стимулируют движение лимфатической жидкости по всему телу.

Массаж является одним из способов снижения стресса, беспокойства, депрессии и усталости Лимфодренажный массаж приобрел широкую популярность за последние годы. И не зря, ведь он оказывает благоприятное воздействие на все тело. Что если мы скажем вам, что сделать лимфодренажный массаж можно самостоятельно в домашних условиях?

Лимфодренажный массаж — это терапия с использованием легкого давления круговыми движениями, которые стимулируют движение лимфатической жидкости по всему телу.

Это очень мягкий, ритмичный вид массажа, который обычно выполняется без массажного масла. Хотя есть врачи, обученные этому виду массажа, вы также можете научиться делать его самостоятельно.

Преимущества лимфодренажного массажа

Вот лишь небольшая часть из многочисленных преимуществ этого вида массажа:

Детокс

В современном мире химических веществ и токсинов наш организм нуждается в помощи, которую он может получить в виде лимфодренажного массажа.

Основными путями детоксикации являются печень, почки, толстая кишка, легкие, кожа и лимфатическая система. Стимуляция и оздоровление этих путей является лучшим способом поддерживать свое здоровье.

Облегчение боли

Стимуляция лимфотока приводит к уменьшению присутствия воспалительных агентов в мягких тканях, тем самым уменьшая воспаление и боль.

Уменьшение целлюлита

Целлюлит — это концентрированное скопление жировых клеток и соединительной ткани, прямо под подкожным слоем. Ручной лимфодренажный массаж помогает уменьшить это накопление за счет увеличения циркуляции и движения лимфы, помогая вашему организму избавиться от токсинов, содержащихся в жировых клетках.

Пищеварительная поддержка

Брюшная полость богата лимфатическими сосудами, и закупорка в них может вызывать такие симптомы, как запор, вздутие живота и отек.

Уменьшение отека

Лимфатическая система отвечает за сбор и удаление избыточной жидкости между вашими клетками. Этот вид массажа может значительно уменьшить отек из-за задержки жидкости.

Стресс, депрессия и усталость

Массаж является одним из способов снижения стресса, беспокойства, депрессии и усталости. Очищение организма от токсинов также снижает стресс и депрессию, связанные с перегруженностью организма ядами.

Как сделать лимфодренажный самомассаж?

Шаг 1

Лягте в удобное положение на спину и сделайте несколько глубоких, медленных вдохов, чувствуя подъем и опускание живота. Продолжайте этот тип дыхания до конца массажа.

Шаг 2

Скрестите руки на груди и, касаясь пальцами верхней части плеч, несколько раз поднимите локти к потолку. Это движение очищает лимфатическую область под ключицей.

Шаг 3

Скрестив руки, массируйте себя от шеи, чуть выше ключицы, к центру, одним мягким движением. Вы можете массировать обе стороны одновременно. Повторите этот и следующие массажные движения примерно 10 раз.

Шаг 4

Вытяните переднюю, заднюю и боковые стороны шеи. Для этого положите руки на самый верх вашей шеи и, слегка нажимая, растягивайте кожу вниз к основанию шеи.

Шаг 5

Положите одну руку под голову, а другой ладонью обхватите и осторожно потяните кожу, начиная с верхней части подмышечной впадины, вверх и по направлению к телу.

Шаг 6

Положите руки по бокам ладонями вверх и осторожно потяните кожу на внутренней стороне локтя к плечу.

Шаг 7

Чтобы улучшить лимфоток ног, положите обе руки за колени и, скрестив пальцы, осторожно потяните кожу вверх к бедру.

Шаг 8

Положите одну руку за голову, а другой рукой, начиная с бедра, потяните кожу вверх по направлению к подмышке. Повторите это несколько раз, пробираясь вверх по краю тела.

Шаг 9

Чтобы поработать над руками и ногами, просто начните с конечной точки (пальцы рук и ног) и осторожно двигайтесь руками вверх по подмышке или паху.

Если вы чувствуете свои мышцы, вы используете слишком большое давление. Кроме того, используйте ладонь вместо кончиков пальцев, чтобы лучше стимулировать лимфоток.

Обязательно пейте много чистой воды после лимфодренажного массажа, чтобы помочь вывести токсины. И не забывайте, что помимо массажа, есть и другие привычки, которые помогут вам поддерживать работоспособность вашей лимфатической системы.

Источник: Хочу