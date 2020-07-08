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На навлекай на себя несчастья: Какие вещи нельзя одалживать подругам ни в коем случае

12:10 08.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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Самой распространённой практикой есть когда знакомой нечего надеть, а у тебя как раз есть та футболочка, которая очень к лицу подруге. Но вот меняться или просто так отдавать одежду никак нельзя!

На навлекай на себя несчастья: Какие вещи нельзя одалживать подругам ни в коем случае
Потому что одежда, которую надеваешь каждый день, впитывает энергетику — как хорошую, так и плохую. А значит, отдаешь футболку – отдаешь часть себя

Какие вещи нельзя одалживать подругам ни в коем случае.
Часто бывает так, что подружке что-то нужно, а у тебя как раз дома завалялось. Но так повелось, что далеко не все вещи можно одалживать, иначе будет ждать плохая удача.

Самой распространённой практикой есть когда знакомой нечего надеть, а у тебя как раз есть та футболочка, которая очень к лицу подруге. Но вот меняться или просто так отдавать одежду никак нельзя! Потому что одежда, которую надеваешь каждый день, впитывает энергетику — как хорошую, так и плохую. А значит, отдаешь футболку – отдаешь часть себя.

Кстати, больше всего энергии в себе содержит обувь. Если уже и одалживать, то только то, что не носила очень давно. А вот продавать вещи нормально – вам платят за это деньги, а значит и прерывается связь вещи с вами.

Нельзя давать поносить и украшения. Казалось, бы, что тут опасного – только вот камни и металлы также хорошо впитывают энергию владельца и не любят его менять. Поэтому, к примеру, старые украшения могут навредить своему хозяину.

Как ни странно, но соль тоже давать нельзя. Во всяком случае, из рук в руки. Потому что кристаллы соли также обладают памятью и впитывают вашу энергию. Более того, с солью связано много примет и обрядов, так что не советуем просто так отдавать соль соседям, к примеру.

Нельзя делиться и хлебом. Хотя, тут правила полегче. Не можно отдавать последний хлеб в доме (вообще нельзя отдавать любые последние предметы в доме) – иначе навлечете несчастье на себя. Нельзя передавать хлеб через порог, чтобы не отдать еще и семейное благополучие. Ну и после заката тоже нельзя передавать. Потому что иначе навлечете на себя порчу.

Источник: https://astro.clutch.ua

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