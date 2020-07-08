Зарплату в среднем около 194 тыс. рублей в месяц получала в 2019 году главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Аллу Николаевну назначили на должность главврача БЦГБ 19 августа 2019 года после ухода Юрия Краморова. На предыдущем месте работы ее зарплата была на 60 тыс. меньше.

Главный врач Алла Дробинская хочет реанимировать медицину Бердска

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская получала зарплату в 2019 году в среднем 194 тыс. рублей в месяц. Эта информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области в разделе — Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

— Дробинская Алла Николаевна — главный врач с 19.08.2019 года. Размер среднемесячной заработной платы — 194 861,73 рублей, — указано в документе с информацией о начисленной среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2019 год.

Напомним Алла Николаевна была назначена на должность главврача БЦГБ 19 августа прошлого года после ухода Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.

Отметим, что перед этом Алла Николаевна занимала должность заместителя главного врача по медицинской части городской больницы №1 Новосибирска. Там у нее была зарплата на 60 тыс. меньше — 136909 рублей.