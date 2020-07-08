Зарплату в среднем около 194 тыс. рублей в месяц получала в 2019 году главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская получала зарплату в 2019 году в среднем 194 тыс. рублей в месяц. Эта информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области в разделе — Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
— Дробинская Алла Николаевна — главный врач с 19.08.2019 года. Размер среднемесячной заработной платы — 194 861,73 рублей, — указано в документе с информацией о начисленной среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2019 год.
Напомним Алла Николаевна была назначена на должность главврача БЦГБ 19 августа прошлого года после ухода Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.
Отметим, что перед этом Алла Николаевна занимала должность заместителя главного врача по медицинской части городской больницы №1 Новосибирска. Там у нее была зарплата на 60 тыс. меньше — 136909 рублей.
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Дробинская Алла Николаевна Гл. врач с 19.08.19 - 194 861,73
Шахатова Надежда Айтмагамбетовна Зам глав врача по медчасти по 01.11.2019 года - 76 231,28
Зарипов Марат Марсович Зам глав врача по медицинской части
с 13.11.2019 года - 100 117,97
я так понимаю, зама она с собой привела, ничего так, надбавочки, по сравнению с предшественниками на этих же должностях.
В Новосибирске повыше, что тоже логично.
В Москве еще выше
1. А вот корпус инфекционных отделений не стала ремонтировать.
2. Ковидный госпиталь под пинками призванной газетой комиссией ее заставили делать.
3. Старый компьютерный томограф в хирургического корпусе как ломался, так и ломается, новый томограф не куплен, так и не известно когда купится.
4. В реанимациях как висели тряпки в дверных проёмах, так и висят, и не известно, когда двери будут установлены вместо тряпок.
5. В отделениях не хватает элементарного для работы: пульсоксиметров, манжеток для измерения АД, проблемы с постельный бельём для больных.
6. Не установлен должный порядок выдачи средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, это в условиях пандемии! А потому есть случаи заражения медперсонала ковид19.
7. Как была нехватка медперсонала, так эта проблема не решена никак.
8. Врачи в некоторых отделениях сами покупают принтеры, бумагу, картриджи для работы за свой счёт. У них не 200 тысяч оклад в месяц.
9. Зато люди пишут и говорят о проведении корпоративов руководством больницы, с поразительным постоянством, всех праздников, правда только для избранных и многие обижаются, что не для всех работников больницы.
Вывод:только зарплата главврача увеличилась почти в 2 раза, а больше ничего не сдвинулось с места. Лозунг был выдвинут год назад новым главврачом, что ею будет реанимирована Бердская медицина, но за год тяжёлое состояние
Бердской медицины ни сколько не улучшилось, а только продолжает ухудшаться особенно на фоне ковид19 , хотя бы реанимацию реанимировали бы, заменив тряпки на двери!!!
Все просто тупо делим сумму зп на кол во умерших в ходе лечения