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Зарплату в среднем около 194 тыс. рублей в месяц получала в 2019 году главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

21:30 08.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Аллу Николаевну назначили на должность главврача БЦГБ 19 августа 2019 года после ухода Юрия Краморова. На предыдущем месте работы ее зарплата была на 60 тыс. меньше.

Зарплату в среднем около 194 тыс. рублей в месяц получала в 2019 году главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Главный врач Алла Дробинская хочет реанимировать медицину Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Зарплату в среднем около 194 тыс. рублей в месяц получала в 2019 году главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Зарплату в среднем около 194 тыс. рублей в месяц получала в 2019 году главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяТребуют открыть детскую реанимацию в ЦГБ жители Бердска: Ждем первую смерть?Ещё 90 новостей

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская получала зарплату в 2019 году в среднем 194 тыс. рублей в месяц. Эта информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области в разделе — Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

— Дробинская Алла Николаевна — главный врач с 19.08.2019 года. Размер среднемесячной заработной платы — 194 861,73 рублей, — указано в документе с информацией о начисленной среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2019 год.

Напомним Алла Николаевна была назначена на должность главврача БЦГБ 19 августа прошлого года после ухода Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.

Отметим, что перед этом Алла Николаевна занимала должность заместителя главного врача по медицинской части городской больницы №1 Новосибирска. Там у нее была зарплата на 60 тыс. меньше — 136909 рублей.

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От редакции

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Аноним, 08 июля 2020 13:52
НВР: Можно ли за такие деньги маму родную продать с потрохами, а не только бердскую медицину?
Николай, 08 июля 2020 14:08
За такие деньги Алла Николаевна могла бы разобраться с градусниками, защитой медработников, питанием больных, оплатой труда подчинённых. .
Пассажир, 08 июля 2020 17:39
а еще лучше эти деньги, ВМЕСТО оплаты никому не видимой работы Аллы Дробинской, пустить на все вышеперечисленное.
Аноним, 08 июля 2020 14:42
для главврача с его ответственностью нормальная зарплата Вопрос в другом: за эту зарплату необходимо КАЧЕСТВЕННО работать
Аноним, 08 июля 2020 15:07
Расслоение в России снова как накануне революции 1905 года
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Аноним, 08 июля 2020 15:25
Дык, не расслаивайся. Стань главврачом. Вместо "расклеивания" пустых листков.
Аноним, 08 июля 2020 16:02
Аноним, 08 июля 2020 15:25: стесняюсь спросить. А в больнице ставки главврача для всех желающих предусмотрены?
Гость, 08 июля 2020 14:47
Краморов Юрий Николаевич Гл. врач по 09.08.19 - 103 625,61
Дробинская Алла Николаевна Гл. врач с 19.08.19 - 194 861,73

Шахатова Надежда Айтмагамбетовна Зам глав врача по медчасти по 01.11.2019 года - 76 231,28
Зарипов Марат Марсович Зам глав врача по медицинской части
с 13.11.2019 года - 100 117,97

я так понимаю, зама она с собой привела, ничего так, надбавочки, по сравнению с предшественниками на этих же должностях.
Аноним, 08 июля 2020 15:28
А главврач сам себе не устанавливает надбавки. Если вы не в курсе. И замы должны быть своими, а не чужими/нелояльными. На то они и замы.
Иван, 08 июля 2020 22:13
а кто такие надбавки устанавливает? дайте адрес, я схожу к нему. Могу работать в должности гл.врача за пол зарплаты Аллы.
Гость, 08 июля 2020 14:57
в районных больницах от 87 до 138 тыс зарплата средняя у глав врачей, в Нс-ке по разному,
Аноним, 08 июля 2020 15:53
хороша должность! ничего не знает, со сми не общается и получает почти 200 тысяч!!!
Аноним, 08 июля 2020 16:25
Как через газету организовать петицию об отставке Дробинской? Это же вам не будущая свалка! Это реальный геморрой для бердской медицины. Популистка при грязных и нищих больницах Бердска.
Аноним, 08 июля 2020 16:45
НВР: 200 тысяч - весьма адекватная зарплата для такого уровня руководителя.
В Новосибирске повыше, что тоже логично.
В Москве еще выше
Пассажир, 08 июля 2020 17:42
зарплата должна быть адекватна не должности, а служебному рвению. в случае Дробинской это ноль рублей ноль копеек
Аноним, 08 июля 2020 17:40
Зарплату в 200 тысяч в нашем маленьком городишке Бердске главврач Дробинская А. Н. ухватила сразу.
1. А вот корпус инфекционных отделений не стала ремонтировать.
2. Ковидный госпиталь под пинками призванной газетой комиссией ее заставили делать.
3. Старый компьютерный томограф в хирургического корпусе как ломался, так и ломается, новый томограф не куплен, так и не известно когда купится.
4. В реанимациях как висели тряпки в дверных проёмах, так и висят, и не известно, когда двери будут установлены вместо тряпок.
5. В отделениях не хватает элементарного для работы: пульсоксиметров, манжеток для измерения АД, проблемы с постельный бельём для больных.
6. Не установлен должный порядок выдачи средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, это в условиях пандемии! А потому есть случаи заражения медперсонала ковид19.
7. Как была нехватка медперсонала, так эта проблема не решена никак.
8. Врачи в некоторых отделениях сами покупают принтеры, бумагу, картриджи для работы за свой счёт. У них не 200 тысяч оклад в месяц.
9. Зато люди пишут и говорят о проведении корпоративов руководством больницы, с поразительным постоянством, всех праздников, правда только для избранных и многие обижаются, что не для всех работников больницы.
Вывод:только зарплата главврача увеличилась почти в 2 раза, а больше ничего не сдвинулось с места. Лозунг был выдвинут год назад новым главврачом, что ею будет реанимирована Бердская медицина, но за год тяжёлое состояние
Бердской медицины ни сколько не улучшилось, а только продолжает ухудшаться особенно на фоне ковид19 , хотя бы реанимацию реанимировали бы, заменив тряпки на двери!!!
Аноним, 08 июля 2020 22:12
Давайте ее коллективно выгоним к чертовой матери! Составим петицию в область.
Пассажир, 08 июля 2020 17:50
Шестернин на заднем фоне, на калькуляторе, отпускные Дробинской считает?
Мия, 08 июля 2020 18:18
Почему она должна типо свои деньги за руководство , то есть свою зарплату тратить на других людей?Она же не государство ,с государства спрашивать нужно ,а не желочью плеваться ,и учиться и самим пробиваться ,а не ныть ,что у вас жизнь не устроена, только потому что сами не хотите думать как заработать .
Аноним, 08 июля 2020 22:13
Человек ни за что огромную зарплату получает! А вы про государство нам втираешь! Гнать ее надо, бездельницу.
Аноним, 08 июля 2020 19:43
Она главный врач и при такой зарплате должна должным образом организовать работу!!! А не заставлять медицинский персонал сдавать средства на покупку обычного порошка, бумаги, канцелярских товаров.
Аноним, 08 июля 2020 21:14
НВР:
Все просто тупо делим сумму зп на кол во умерших в ходе лечения
Аноним, 08 июля 2020 21:20
За такую зарплату надо работать так, что бы весь город видел и ощущал твоё усердие. А у неё за год одни скандалы с персоналом и с пациентами. А воз и ныне там. ВОПРОС? за что это ей сразу дали повышение в зарплаты и когда она начнёт её отрабатывать?
Аноним, 08 июля 2020 21:48
Это у вышестоящего начальства нужно спрашивать за что ей такую высокую зарплату выплачивают, при столь отвратительной работе? И почему её держат на этой работе, и сколь долго будет продолжаться это безобразие?
Инга, 08 июля 2020 22:55
Ощущение ,что все эти коментарии пишут те ,кого. Дробинская уволила как проф непригодных .Отвыкли , а может и не умели работать при Краморове . А до уровня Дробинской В ЦГБ никто не дотягивает .Перестаньте писать про нее негатив !!!
Аноним, 09 июля 2020 00:21
Какой уровень у Дробинской? Как администратор 0,как управленец 0,как врач 0. Думаю суммарно тоже будет 0. А пишут негатив о ней, кто реально уже год Работает под её руководством. Я думаю что за уровень БОЛЬШОЙ Ноль многовато зарплата в 200 тысяч.
Аноним, 08 июля 2020 23:17
Учитывая что оклад врача нашего стационара 21 тыс, а у мед сестры 16 тыс, то да разница ОГРОМНАЯ

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