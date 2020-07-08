Каждый кусок считает: По каким признакам понять, что рядом с вами жадный мужчина?

Психологи привели ряд признаков, по которым можно вычислить жадного мужчину. Порой банальные вещи не бросаются в глаза. Однако они могут рассказать о многом.

Признаки жадного мужчины

Психологи рассказали, по каким критериям можно вычислить скупой мужчина или нет:

угощает только чашкой кофе. Данный вариант свидания на руку мужчине. Он делает хороший жест и приглашает девушку в кафе, при этом экономит финансовые средства. Чашка кофе не стоит больших денег. Если мужчина не заказывает ничего, кроме этого, то первый признак скупого человека. Однако с другой стороны может быть уловка со стороны сильных представителей человечества. На первом свидании мужчина проверяет, на какие финансовые растраты готова девушка;

Данный вариант свидания на руку мужчине. Он делает хороший жест и приглашает девушку в кафе, при этом экономит финансовые средства. Чашка кофе не стоит больших денег. Если мужчина не заказывает ничего, кроме этого, то первый признак скупого человека. Однако с другой стороны может быть уловка со стороны сильных представителей человечества. На первом свидании мужчина проверяет, на какие финансовые растраты готова девушка; разделить счёт в кафе. Если мужчина пригласил девушку на свидание, это подразумевает в себя угощения с его стороны. Однако многие молодые люди выступают за равноправие. Именно поэтому они предлагают поделить счёт, чтобы не платить круглую сумму одному. Можно словесно подколоть такого мужчину. В разговоре следует спросить: «На какой срок он готов взять декретный отпуск?». Данный вопрос поставит мужчину в тупик. Однако следует дополнить, что, скорее всего, финансовыми делами в семье будет заниматься именно женщина;

Если мужчина пригласил девушку на свидание, это подразумевает в себя угощения с его стороны. Однако многие молодые люди выступают за равноправие. Именно поэтому они предлагают поделить счёт, чтобы не платить круглую сумму одному. Можно словесно подколоть такого мужчину. В разговоре следует спросить: «На какой срок он готов взять декретный отпуск?». Данный вопрос поставит мужчину в тупик. Однако следует дополнить, что, скорее всего, финансовыми делами в семье будет заниматься именно женщина; не оставляет чаевых. Некоторые кафе приписывают официантом до 10% от суммы заказа. Таким образом, учитываются их чаевые. Однако есть заведения, которые это не делают. Тогда можно оставить пару небольших купюр на чай;

Некоторые кафе приписывают официантом до 10% от суммы заказа. Таким образом, учитываются их чаевые. Однако есть заведения, которые это не делают. Тогда можно оставить пару небольших купюр на чай; приходит в гости с пустыми руками. Данный жест не говорится о подарках, а именно угощениям к столу. Это может быть коробочка конфет или небольшой тортик. Однако такой жест внимание показывает истинные намерения кавалера. Если он этого не делает, следует задуматься, готов ли он помогать финансово своей избраннице;

Данный жест не говорится о подарках, а именно угощениям к столу. Это может быть коробочка конфет или небольшой тортик. Однако такой жест внимание показывает истинные намерения кавалера. Если он этого не делает, следует задуматься, готов ли он помогать финансово своей избраннице; тешит своё самолюбие. Очень странный жест, когда мужчина дарит подарок женщине, но именно подходящий самому себе. Это может быть бутылка виски или набор инструментов для дома. Таким образом, он «убивает двух зайцев»: ставит галочку, что подарил подарок любимой и в то же время не потратил лишние деньги на ненужную ему вещь;

Очень странный жест, когда мужчина дарит подарок женщине, но именно подходящий самому себе. Это может быть бутылка виски или набор инструментов для дома. Таким образом, он «убивает двух зайцев»: ставит галочку, что подарил подарок любимой и в то же время не потратил лишние деньги на ненужную ему вещь; распределяет расходы на своё усмотрение. Если у пары сформировался совместный бюджет, то мужчина, как глава семейства, берётся за его распределение. Скупого мужчину выдают его поступки. Если он распределяет доходы не пополам, а на своё усмотрение: побольше себе, поменьше женщине, то не стоит продолжать какие-либо отношения. Далее жадность переступит все границы;

Если у пары сформировался совместный бюджет, то мужчина, как глава семейства, берётся за его распределение. Скупого мужчину выдают его поступки. Если он распределяет доходы не пополам, а на своё усмотрение: побольше себе, поменьше женщине, то не стоит продолжать какие-либо отношения. Далее жадность переступит все границы; экономит на всём. Во время уборки по дому многий инвентарь и техника приходит в негодность. Однако мужчина наотрез отказывается заменять его. Это связано с жадностью. Мужчина пытается починить, заклеить, но поломанную вещь в новое состояние не вернуть. Тогда глава семейства заставляет женщину приспосабливаться работать со сломанным инвентарём;

Во время уборки по дому многий инвентарь и техника приходит в негодность. Однако мужчина наотрез отказывается заменять его. Это связано с жадностью. Мужчина пытается починить, заклеить, но поломанную вещь в новое состояние не вернуть. Тогда глава семейства заставляет женщину приспосабливаться работать со сломанным инвентарём; требует отчёт, как в бухгалтерии. Данный признак также символизирует скупого мужчину. Он просит отчитаться за каждую потраченную копейку, причём предоставить чеки с цифрами и наименованиями. Если попросить у такого мужчины деньги, то можно нарваться на тираду. После выслушивания домыслов главы семейства, не факт, что женщина получит средства;

Данный признак также символизирует скупого мужчину. Он просит отчитаться за каждую потраченную копейку, причём предоставить чеки с цифрами и наименованиями. Если попросить у такого мужчины деньги, то можно нарваться на тираду. После выслушивания домыслов главы семейства, не факт, что женщина получит средства; внушает свои мысли. Мужчина пытается доказать женщине, что ей не стоит покупать одежду, следить за собой, так как это лишние растраты. Однако любая девушка любит даже банальный домашний уход: скрабы, маски, гели.

Если у мужчины был замечен хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то это означает, что в его характере есть нотка скупости.

Источник: http://rsute.ru