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Не обманывай себя, дурочка: честные признаки, что вас не любит мужчина. Прочти и отпусти его

12:33 08.07.2020 Фото: https://www.piqsels.com/
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И не оправдывай его поступки — открой глаза, прими и отпусти. Не трать на него время! Он пользуется твоими чувствами. 

Не обманывай себя, дурочка: честные признаки, что вас не любит мужчина. Прочти и отпусти его
Чаще всего мужчины ищут другую партнершу в отношении, а всё из-за того, что не испытывают чувств к своей возлюбленной

Как понять по поведению мужчины, что он не любит девушку

Существуют яркие признаки того, что мужчина не любит женщину. О них часто рассказывают психологи. Помогают решить многочисленные жизненные проблемы, а также настроиться на положительные мысли.

Признаки того, что девушку не любит мужчина

Многие женщина задаются вопросом «Любит ли её молодой человек»? Психологи уверяют, что на него можно самостоятельно ответить посмотрев на поведения возлюбленного. Жесты, мимика, отношения к девушке, это всё с лёгкостью может поведать сам человек. Советуют искать не признаки любви, а трезво смотреть на его нелюбовь.

Мужчина говорит прямым текстом о нелюбви

Часто мужчины не любят признаваться о своих отношениях к девушке, но могут сказать, что испытывают нежные чувства. Психологи уверяют, что это говорит о том, что мужчина не любит. Если девушке важно, чтобы мужчина хоть как-то испытывал свою нежность, любовь так же как и она сама, советуют уйти от такого человека.

Измена
Чаще всего мужчины ищут другую партнершу в отношении, а всё из-за того, что не испытывают чувств к своей возлюбленной. Если парень ищет близость с другими, значит ему просто с девушкой интересно. Влюбленные мужчины не будут изменять и смотреть по сторонам в поиске новых ощущений в постели.

Мужчина не предложил вместе жить
Чаще всего, молодых людей устраивают свидания, но не более того. Они не готовы к обязательствам и к тому, что в доме будет мелькать перед глазами девушка. Если молодой человек не знакомит девушку с родителями, с друзьями, советуют от него уходить. Психологи уверенны, что для него важна только интимная близость не более того.

Небрежное отношение

Если мужчина говорит о любви, но сам часто засматривается на других, или хвалит красоту незнакомых девушек. Чаще всего данное поведение говорит о его неуважении, а также о том, что нет никакой любви.

Не звонит
Если любимый человек не звонит, не интересуется делами «возлюбленной», чаще всего данное поведение может рассказать о том, что у него нет никаких чувств.

Поведение мужчины, которое говорит о нелюбви к девушке

Не сдерживает обещания
Если мужчина что-то пообещал сделать, но прошло много времени и его слова несдержанные, психологи уверенны, у такого человека нет никаких чувств к девушке. Она не настолько ценна, чтобы сделать то, о чем он так давно говорит.

Нет стремления облегчить жизнь
Многие мужчины если не любят, они редко думают о девушке. Даже просьба о помощи для них как пустые слова. Любящий мужчина часто помогает в быту и в решении семейных, в финансовых вопросах.

Нет интимной близости
Если мужчина не хочет нежности и ласки, старается всячески уйти от этого, у него нет чувств к девушке.

Он не Ваш мужчина
Если люди состоят в любовном треугольнике и он не уходит от жены, психологи советуют завязать с такими отношениями. Нет никакой вероятности того, что девушка станет его женой.

Психологи советуют от мужчин, которые не любят — уходить, так как нет никакой гарантии того, что такие отношения будут длительными. Нет надежды на глубокие и нежные чувства.

Источник: http://rsute.ru

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