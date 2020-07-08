Почему избегают подключения к ИВЛ больных COVID-19, объяснил врач

Несмотря на рост числа заболевших и увеличение числа тяжелобольных, количество пациентов, подключенных к ИВЛ в Израиле, практически не меняется, поскольку медики изменили подход к лечению тяжелобольных.

Больных, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, стало меньше

При лечении тяжелых форм COVID-19 врачи стремятся не подключать больных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) без крайней необходимости, используя вместо аппаратов кислородные маски и дополняя лечение противовоспалительными и антивирусными препаратами, поскольку способность к выздоровлению пациентов на ИВЛ гораздо ниже, сообщил в интервью РИА Новости заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице «Ихилов» доктор Гай Хошен.

«Больных, подключенных к аппаратам искусственного дыхания, стало меньше. У этого есть несколько объяснений. Больной, который подключен к ИВЛ, он и под наркозом, и интубирован. То есть внутри дыхательной системы больного — трубки. Не доводя до этого, тяжелым больным можно давать кислород через маски. Это неагрессивная система подачи кислорода — больной находится в сознании», — сообщил Гай Хошен.

Несмотря на рост числа заболевших и увеличение числа тяжелобольных, количество пациентов, подключенных к ИВЛ в Израиле, практически не меняется, поскольку медики изменили подход к лечению тяжелобольных.

«Если в марте и апреле мы на ранней стадии подключали тяжелобольных к ИВЛ, то уже к концу апреля мы поняли, что мы можем не давать анестезию и инвазивную ИВЛ, а подключать к маскам с кислородом», — рассказал врач.

С начала марта в Израиле от COVID-19 умерли 338 человек, что составляет около процента от общего числа выявленных инфицированных. Причиной относительно низкой смертности стала в том числе и правильная подача кислорода нуждающимся в нем тяжелобольным.

«Эти два фактора — правильные лекарства и правильная подача кислорода — дают нам возможность обходиться без подключения к ИВЛ и анестезии в лечении тяжелобольных. Это огромная разница. Больница затрачивает огромные ресурсы на больных, подключенных к ИВЛ, и их не сравнить даже с лечением тяжелого больного, но не подключенного к ИВЛ. Способность к выздоровлению больного, подключенного к ИВЛ, гораздо ниже», — считает доктор.

Протокол лечения тяжелобольных с осложненной формой коронавируса в израильских клиниках дополняется использованием противовоспалительных и антивирусных средств. Израильские врачи активно используют новый антивирусный препарат ремдесивир, запасы которого в местных клиниках заканчиваются, поскольку правительство США закупило весь объем производимого американскими фармацевтами лекарства по октябрь включительно.

Также израильские медики практикуют переливание плазмы крови выздоровевших пациентов, у которых обнаружены антитела. При этом используется только плазма без кровяных клеток.

«Плазма с помощью капельницы попадает в организм больного, для того чтобы антитела переболевшего помогли больному. Мы получаем информацию со всего мира. И все эти виды лечения помогают. Но ни одно из них не «волшебная таблетка». На данный момент только соединение всех этих методов работает», — заключил врач.

Источник: РИА Новости