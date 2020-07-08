Можно снимать на камеру наркоманов с закладками у «Метелицы»?

Все, в том числе и полиция, прекрасно знают, что там на постоянной основе осуществляется сбыт наркоты, но никто ничего не делает. Может гражданин самостоятельно изловить барыг или нет?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Володя:

У меня вопрос.Если я сниму на скрытые камеры тех, кто закладывает наркотики возле лыжной базы «Метелица» и сдам их в полицию, это будут противоправные действия? Ведь нельзя же людей снимать без их ведома. Или нет? Все, в том числе и полиция, прекрасно знают, что там на постоянной основе осуществляется сбыт наркоты, но никто ничего не делает. Хотя, для того, чтобы изловить торговцев, нужно потратить максимум дня три. Современные технические средства это позволяют делать, даже в темноте. Значит это кому-то выгодно, правда? Поэтому у меня вопрос: может гражданин самостоятельно изловить барыг или нет?