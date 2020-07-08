08.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Можно снимать на камеру наркоманов с закладками у «Метелицы»?

12:45 08.07.2020
0

Все, в том числе и полиция, прекрасно знают, что там на постоянной основе осуществляется сбыт наркоты, но никто ничего не делает. Может гражданин самостоятельно изловить барыг или нет?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Володя:

У меня вопрос.Если я сниму на скрытые камеры тех, кто закладывает наркотики возле лыжной базы «Метелица» и сдам их в полицию, это будут противоправные действия? Ведь нельзя же людей снимать без их ведома. Или нет? Все, в том числе и полиция, прекрасно знают, что там на постоянной основе осуществляется сбыт наркоты, но никто ничего не делает. Хотя, для того, чтобы изловить торговцев, нужно потратить максимум дня три. Современные технические средства это позволяют делать, даже в темноте. Значит это кому-то выгодно, правда? Поэтому у меня вопрос: может гражданин самостоятельно изловить барыг или нет?

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Можно снимать на камеру?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончались от коронавируса 2 мужчин 67 и 68 лет, 2 женщины 53 года и 67 за сутки на 8 июля. Всего смертей 124 в Новосибирской области
13:07 08-07-2020
Скончались от коронавируса 2 мужчин 67 и 68 лет, 2 женщины 53 года и 67 за сутки на 8 июля. Всего смертей 124 в Новосибирской области
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
13:07 08-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Плюс 107 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 июля в Новосибирской области
13:03 08-07-2020
Плюс 107 зараженных коронавирусом выявили за сутки на 8 июля в Новосибирской области
БердскОтказалась от соцработника чуть не рухнувшая на тротуар при мытье окон старушка в Искитиме
13:00 08-07-2020
Отказалась от соцработника чуть не рухнувшая на тротуар при мытье окон старушка в Искитиме
БердскНовых зараженных COVID-19 не нашли в Бердске за сутки на 8 июля. Всего больных 125
12:58 08-07-2020
Новых зараженных COVID-19 не нашли в Бердске за сутки на 8 июля. Всего больных 125
Можно снимать на камеру наркоманов с закладками у "Метелицы"?
12:45 08-07-2020
Можно снимать на камеру наркоманов с закладками у
БердскСпросят о вывозе ТКО и соцподдержке 10 июля у «Единой России» на улице жители Бердска
12:45 08-07-2020
Спросят о вывозе ТКО и соцподдержке 10 июля у «Единой России» на улице жители Бердска
БердскНе обманывай себя, дурочка: честные признаки, что вас не любит мужчина. Прочти и отпусти его
12:33 08-07-2020
Не обманывай себя, дурочка: честные признаки, что вас не любит мужчина. Прочти и отпусти его
Проконтролирует доплаты врачам из-за COVID-19 Алекcей Кудрин
12:30 08-07-2020
Проконтролирует доплаты врачам из-за COVID-19 Алекcей Кудрин
БердскКаждый кусок считает: По каким признакам понять, что рядом с вами жадный мужчина?
12:20 08-07-2020
Каждый кусок считает: По каким признакам понять, что рядом с вами жадный мужчина?