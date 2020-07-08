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Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске

22:31 08.07.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В этом списке есть и полигон рядом с кладбищем Бердска. Для правительства это государственно-частное партнерство. Пока в регионе только 20 свалок.

Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске
Свалки приходится регулярно создавать новые и рекультивировать старые
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске

Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в БердскеСтроит гараж на участке под будущую свалку директор ООО «Полигон» Денис Шалдов возле кладбища БердскаЕщё 47 новостей

Какие еще полигоны построят по инвестиционным проектам в Новосибирской области? Такой вопрос задал «Курьер.Среда.Бердск» в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Напомним, по частному инвестиционному проекту появится полигон ТКО рядом с кладбищем Бердск на земле Искитимского района. Хотя не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора.

— Всего на территории Новосибирской области эксплуатируется 20 полигонов. На территории региона в рамках территориальной схемы планируется реализация 6 инвестиционных проектов, — отметил Архипов 2 июля.

В этом списке есть и полигон рядом с Бердском у села Маяк.

Список будущих частных свалок Новосибирской области:

• объект размещения ТКО с объектом обработки (Искитимский район, с. Маяк);
• объект размещения ТКО с объектом обработки (Новосибирский район, правый берег);
• объект размещения ТКО с объектом обработки (Новосибирский район, с. Верх-Тула);
• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Татарский район, г. Татарск);
• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Тогучинский район, г. Тогучин);
• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Куйбышевский район, г. Куйбышев).

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От редакции

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Аноним, 08 июля 2020 15:08
НВР:
Да.
Черным по белому, серпом по сердцу:
Список будущих частных свалок Новосибирской области:

• объект размещения ТКО с объектом обработки (Искитимский район, с. Маяк);

И где тут завод и сортировка?
Обычная вонючая и дымящаяся гора мусора на берегу реки.
Нам опять врут.
Аноним, 08 июля 2020 15:44
"с объектом обработки"
читайте внимательно
Аноним, 08 июля 2020 21:09
Где проект?

Где СНиП на такой завод?
Аноним, 08 июля 2020 15:54
Амоним, 08 июля 2020 15:44
Очень внимательно прочитал, вот там, где не про Бердск написано, то написано:
• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Татарский район, г. Татарск);
А здесь ничего не написано.
Аноним, 08 июля 2020 16:00
НВР:
Да. А вот требования к полигону.
"Расположенные с подветренной стороны относительно нахождения населенных пунктов и рекреационных зон, в соответствии с розой ветров;  расположенные ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения,  удаленные от аэропортов на 15 км и более" И это не всё.
Аноним, 08 июля 2020 16:18
И работать на этих свалках как мне думается будут эаключеные исправительных центров ............. новосибирский район правый берег ИК8.....Верх Тула ИК2...Татарск ИК15 Тогучин ИК 14 и 21 .. Куйбышевский район ИК 12 Ну а в Исиктимском п.Маяк наверное из исправительного центра г.Бердска Давно про такое сссслух шел
Аноним, 08 июля 2020 16:28
А чем мы хуже Америки, подумали вассалы МВФ и ВБ?
Догоним и обгоним ее по числу тюрем!
Аноним, 08 июля 2020 16:41
Не, поначалу найдутся штрейкбрехеры, для которых деньги не пахнут, подтянут рабов.
Потом штрафы, наказания, пожизненная отработка.
Аноним, 08 июля 2020 16:50
Каких исправительных центров?
Их нет, и ведомства давно сообщило официально: не планируется
Аноним, 08 июля 2020 17:37
– Видишь суслика? – Нет. – Вот и я не вижу. А он есть.
Если бы суслика(ов) не было, назначенный мэр, бия себя в патриотическую грудь, уже завалил бы прокуратуру запросами на проведение проверки законности строительства полигона и ИЦ. Заранее зная отрицательный ответ на его запросы.
И пехота бердских депутатов тоже недалеко от него стоит рядом и не видит никаких сусликов. И официально сильно не дергается, чтобы не нервировать бизнес почетного.
Аноним, 08 июля 2020 17:39
"А чем мы хуже Америки, подумали вассалы МВФ и ВБ?"...ну да, американцы-то своих вандалов не сажают, а рецидивистов определяют в герои. Местные "писатели" завидуют.
Аноним, 08 июля 2020 17:45
"А чем мы хуже Америки, подумали вассалы МВФ и ВБ?
Догоним и обгоним ее по числу тюрем!"
Дык, американцы своих вандалов не сажают, а рецидивистов определяют в герои. Бердские завидуют.
Анон, 08 июля 2020 22:57
Вроде бы власть должна защищать и улучшать жизнь населения но почему-то ведут себя властьимущие как оккупанты.

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