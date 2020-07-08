Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске

В этом списке есть и полигон рядом с кладбищем Бердска. Для правительства это государственно-частное партнерство. Пока в регионе только 20 свалок.

Свалки приходится регулярно создавать новые и рекультивировать старые

Какие еще полигоны построят по инвестиционным проектам в Новосибирской области? Такой вопрос задал «Курьер.Среда.Бердск» в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Напомним, по частному инвестиционному проекту появится полигон ТКО рядом с кладбищем Бердск на земле Искитимского района. Хотя не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора.

— Всего на территории Новосибирской области эксплуатируется 20 полигонов. На территории региона в рамках территориальной схемы планируется реализация 6 инвестиционных проектов, — отметил Архипов 2 июля.

В этом списке есть и полигон рядом с Бердском у села Маяк.

Список будущих частных свалок Новосибирской области:

• объект размещения ТКО с объектом обработки (Искитимский район, с. Маяк);

• объект размещения ТКО с объектом обработки (Новосибирский район, правый берег);

• объект размещения ТКО с объектом обработки (Новосибирский район, с. Верх-Тула);

• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Татарский район, г. Татарск);

• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Тогучинский район, г. Тогучин);

• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Куйбышевский район, г. Куйбышев).