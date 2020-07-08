Шесть новых полигонов ТКО построит бизнес. Список будущих частных мусорок Новосибирской области. И в Бердске

Какие еще полигоны построят по инвестиционным проектам в Новосибирской области? Такой вопрос задал «Курьер.Среда.Бердск» в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Напомним, по частному инвестиционному проекту появится полигон ТКО рядом с кладбищем Бердск на земле Искитимского района. Хотя не проводили экспертизу и не давали разрешение на будущий полигон у кладбища Бердска, заявили в Сибирском управлении Росприроднадзора.
— Всего на территории Новосибирской области эксплуатируется 20 полигонов. На территории региона в рамках территориальной схемы планируется реализация 6 инвестиционных проектов, — отметил Архипов 2 июля.
В этом списке есть и полигон рядом с Бердском у села Маяк.
Список будущих частных свалок Новосибирской области:
• объект размещения ТКО с объектом обработки (Искитимский район, с. Маяк);
• объект размещения ТКО с объектом обработки (Новосибирский район, правый берег);
• объект размещения ТКО с объектом обработки (Новосибирский район, с. Верх-Тула);
• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Татарский район, г. Татарск);
• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Тогучинский район, г. Тогучин);
• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Куйбышевский район, г. Куйбышев).
Да.
Черным по белому, серпом по сердцу:
Список будущих частных свалок Новосибирской области:
• объект размещения ТКО с объектом обработки (Искитимский район, с. Маяк);
И где тут завод и сортировка?
Обычная вонючая и дымящаяся гора мусора на берегу реки.
Нам опять врут.
читайте внимательно
Где СНиП на такой завод?
Очень внимательно прочитал, вот там, где не про Бердск написано, то написано:
• объект размещения отходов с объектом обработки и обезвреживания (Татарский район, г. Татарск);
А здесь ничего не написано.
Да. А вот требования к полигону.
"Расположенные с подветренной стороны относительно нахождения населенных пунктов и рекреационных зон, в соответствии с розой ветров; расположенные ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения, удаленные от аэропортов на 15 км и более" И это не всё.
Догоним и обгоним ее по числу тюрем!
Потом штрафы, наказания, пожизненная отработка.
Их нет, и ведомства давно сообщило официально: не планируется
Если бы суслика(ов) не было, назначенный мэр, бия себя в патриотическую грудь, уже завалил бы прокуратуру запросами на проведение проверки законности строительства полигона и ИЦ. Заранее зная отрицательный ответ на его запросы.
И пехота бердских депутатов тоже недалеко от него стоит рядом и не видит никаких сусликов. И официально сильно не дергается, чтобы не нервировать бизнес почетного.
Догоним и обгоним ее по числу тюрем!"
Дык, американцы своих вандалов не сажают, а рецидивистов определяют в герои. Бердские завидуют.