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Stop-дети: выгоняют соседских детей с детской площадки в Бердске. Это чужая песочница и качели!

22:15 08.07.2020, Алина Бурова Фото: Оксана Минакова
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Жители дома №3 так и не решились на покраску чужой детской площадки. Вход им на нее запрещен. Но у них есть выход из ситуации.

Stop дети: выгоняют соседских детей с детской площадки в Бердске. Это чужая песочница и качели!
На фото видно, как жильцы дома №5 участвовали в возведении детской площадки в 2013 году

Конфликт с детской площадкой вблизи дома №5 по ул. Микрорайон разрешить так и не удалось.

Напомним, что детская площадка стала поводом для ссоры взрослых. Рядом с домом №5 по ул. Микрорайон есть детская площадка, а поблизости с домом №3 её нет, поэтому жильцы третьего дома приходят на яркий игровой комплекс. Площадка построена на частные средства жителей дома №5. Соблюдены все меры по технике безопасности.

Как нам стало известно, на площадке появляются разные люди. Одни выпивают спиртные напитки и ругаются, чем нарушают общественный покой жильцов дома №5. Другие люди из третьего дома приводят сюда своих детей. Старшая по дому №5 Оксана Минакова, будучи воспитателем, заявила, что любит детей, но к тому, что многие приходящие, относятся к возведенному на площадке неаккуратно, агрессивно себя ведут, ломают постройки и не реагируют на замечания, относится с недоумением.

Жители дома №3 возмущены фактом недопущения их на детскую площадку. Они упомянули, что через их двор осуществляют въезд проживающие пятого дома, а ездят они неаккуратно, асфальт уже пришел в негодность. Недовольные рассказали, что на ремонт дорог были вложены их деньги, а с момента проведения работ прошло совсем немного времени. На следующий год, они планируют сами сделать себе детскую площадку в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Огораживать площадку таким забором, каким оградил её пятый дом, жители дома №3 не намерены. На территории площадки будет находиться небольшой забор. Также горожане упомянули, что помимо прочего, они будут разговаривать с жильцами пятого дома, которые на их территории щелкают семечки и выбрасывают в неположенном месте мусор. Кроме того, жильцы дома №5 включают громко музыку в автомобилях под их окнами.

Произошедший случай, когда старшая по дому поливала на детской площадке песок и вода из шланга немного попала на ребенка является исключительным. Как говорит Оксана Минакова, она просила людей уйти, так как выполняла полив песка и газона, который необходимо осуществлять периодически, но находящиеся на площадке уходить отказались. Также как утверждает Оксана, облила ребенка она нечаянно,а после извинилась и очень об этом жалеет. На видео в ранее опубликованном нами материале можно услышать высказывания женщины с ребенком и тихое «извините» старшей по дому.

После публикации материала жильцы дома №3 прокомментировали ситуацию таким образом:

— Пусть Минакова играет сама в свою игру. Мы не собираемся продолжать играть в ее игру, нам нужны силы,чтобы доделать свой уютный дворик. Ей желаю удачи, — сообщила одна из жительниц дома №3 по ул. Микрорайон.

После произошедшего инцидента с поливом площадки водой, жильцы договорились встретиться и обсудить проблемы, которые возникли. Оксана Минакова предложила жильцам дома №3 принять участие в процессе усовершенствования детской площадки, покрасить детский грибок и обновить улитку при условии, что кисточки и краски будут предоставлены от пятого дома. При таком раскладе люди из третьего дома могут приводить своих детей на площадку и находиться на ней сами. Встреча была назначена на 29 июня. В ходе телефонного разговора со старшей по дому, мы выяснили, что никто в течение 10 дней не приходил и не звонил.

— Поначалу я хотела идти к людям и пригласить их, но делать этого не стала, так как это уже обсуждалось с ними. Старшие других домов мне посоветовали, что приглашать никого не стоит, так как потом могут появиться слухи, что я, якобы заставляю жильцов третьего дома выполнять работы по оказанию помощи в покраске детской площадки. Я тоже занятой человек. У меня есть свои дела. При желании они могли меня найти. Если честно, то я уже устала от такого отношения и равнодушия, — призналась Оксана Юрьевна 29 июня и 8 июля.

Таким образом, жильцы дома №5 и жильцы дома №3 так и не пришли к компромиссу.

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От редакции

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Анон, 08 июля 2020 17:43
Старшая по дому полный неадекват! « Оксана Минакова, будучи воспитателем, заявила, что любит детей, но к тому, что многие приходящие, относятся к возведенному на площадке неаккуратно, агрессивно себя ведут, ломают постройки и не реагируют на замечания, относится с недоумением.»- именно таких она не обольет, будет сидеть молча дома. Срамота, а не воспитатель, которая сорвала свою злобу и обиду на крошечном ребенке!!!
Анон, 08 июля 2020 17:51
В данном конкретном случае нет оправдания старшей по дому. Почему власти не обратят внимание на ее профпригодность? Можно было бы защищать старшую по дому если бы она поливала обнаглевших подростков, а оно свою злость выместила на двухлетнем ребенке и мирной бабуле. Это дно товарищи!!!!

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