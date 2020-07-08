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103 тыс. руб. в месяц зарабатывал в 2019 году экс-главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов. На 90 тыс. руб. меньше Дробинской

22:20 08.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Юрий Краморов уволился 9 августа прошлого года после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение» и сорванных сроков. Алла Николаевна была назначена на его должность спустя 10 дней — 19 августа.

103 тыс. руб. в месяц зарабатывал в 2019 году экс главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов. На 90 тыс. руб. меньше Дробинской
Юрий Николаевич проработал в должности главврача 5 лет

Бывший главный врач ЦГБ Бердска Юрий Краморов получал зарплату в 103 тыс. рублей. Что на 90 тыс. меньше, чем у вскоре назначенной на эту должность Аллы Дробинской. Напомним, что Дробинская получала зарплату в 2019 году в среднем 194 тыс. рублей в месяц. Эта информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области в разделе — Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

— Краморов Юрий Николаевич — главный врач БЦГБ по 09.08.2019 года. Размер среднемесячной заработной платы — 103 625,61 рублей, — указано в документе с информацией о начисленной среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2019 год.

Напомним Алла Николаевна была назначена на должность главврача БЦГБ 19 августа прошлого года после ухода Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.

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Аноним, 08 июля 2020 15:57
То что Краморова съели что бы место освободить ежу понятно еще бы приплели за плохую организацию медицины а то выгнали как прораба . А дамочка бабло рубит а бардака только больше стало даже сейчас когда под ковид новые больнички строят на государевы денежки не смогла инфекционку доремонтировать .
Аноним, 08 июля 2020 18:28
За такую зарплату почему бы и не попробовать начать работать, г-жа Дробинская? Или вы в Бердск приехали бабла срубить? За какие такие заслуги у неё такая зарплата? И это в муниципальной больнице... Что она за все это время сделала-интервью бесконечные давала? Гнать в три шеи!
Аноним, 08 июля 2020 21:45
Средняя зарплата медсестры в БЦГБ +-20000. А главврача в десять раз больше? И по какой это тарифной сетке эта зарплата начислена? Сразу было понятно что это дамочка назначена просто срубить денег. Или с кем то поделиться?
Аноним, 08 июля 2020 21:59
Сравните еще зарплату директора Продсиба и грузчика продсиба.
А потом еще кого нибудь.
Кто насколько умом и умениями вышел, тот столько и зарабатывает

P.S. Хорошие врачи в Новосибе не меньше 200 зарабатывают кстати
Аноним, 08 июля 2020 22:43
Продсиб частная конторы и как таковой тарифной сетки там нет. БЦГБ государственная контора и существует оплата труда по утверждённой тарификации с доп начислениями. Это знает каждый бухгалтер. Ваш ответ не корректен и не уместен. А двести тысяч в Новосибирске у врачей частной мединской практике, а то и больше. Не смешивайте государственну и частную медицину.
Аноним, 08 июля 2020 23:47
мешалкина частная?
хирурги там столько и получают.
А все почему? Потому что кроме тарифной сетки (оклада) есть надбавки!
И каждый бухгалтер это знает.
Если руководитель учреждения получает 30 тысяч, то это дыра, а не учреждение

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