103 тыс. руб. в месяц зарабатывал в 2019 году экс-главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов. На 90 тыс. руб. меньше Дробинской

Бывший главный врач ЦГБ Бердска Юрий Краморов получал зарплату в 103 тыс. рублей. Что на 90 тыс. меньше, чем у вскоре назначенной на эту должность Аллы Дробинской. Напомним, что Дробинская получала зарплату в 2019 году в среднем 194 тыс. рублей в месяц. Эта информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области в разделе — Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
— Краморов Юрий Николаевич — главный врач БЦГБ по 09.08.2019 года. Размер среднемесячной заработной платы — 103 625,61 рублей, — указано в документе с информацией о начисленной среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2019 год.
Напомним Алла Николаевна была назначена на должность главврача БЦГБ 19 августа прошлого года после ухода Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.
А потом еще кого нибудь.
Кто насколько умом и умениями вышел, тот столько и зарабатывает
P.S. Хорошие врачи в Новосибе не меньше 200 зарабатывают кстати
хирурги там столько и получают.
А все почему? Потому что кроме тарифной сетки (оклада) есть надбавки!
И каждый бухгалтер это знает.
Если руководитель учреждения получает 30 тысяч, то это дыра, а не учреждение