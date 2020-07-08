103 тыс. руб. в месяц зарабатывал в 2019 году экс-главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов. На 90 тыс. руб. меньше Дробинской

Юрий Краморов уволился 9 августа прошлого года после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение» и сорванных сроков. Алла Николаевна была назначена на его должность спустя 10 дней — 19 августа.

Юрий Николаевич проработал в должности главврача 5 лет

Бывший главный врач ЦГБ Бердска Юрий Краморов получал зарплату в 103 тыс. рублей. Что на 90 тыс. меньше, чем у вскоре назначенной на эту должность Аллы Дробинской. Напомним, что Дробинская получала зарплату в 2019 году в среднем 194 тыс. рублей в месяц. Эта информация опубликована на сайте Министерства здравоохранения Новосибирской области в разделе — Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

— Краморов Юрий Николаевич — главный врач БЦГБ по 09.08.2019 года. Размер среднемесячной заработной платы — 103 625,61 рублей, — указано в документе с информацией о начисленной среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за 2019 год.

Напомним Алла Николаевна была назначена на должность главврача БЦГБ 19 августа прошлого года после ухода Юрия Краморова. Он уволился 9 августа после проверки хода ремонта корпусов ЦГБ про путинскому проекту «Здравоохранение». Были сорваны сроки ремонта.