Посадят в тюрьму на 10 лет за нарушение территориальной целостности России. Новая конституция меняет УК

Первый пакет законопроектов для реализации поправок внесут в Госдуму уже 8 июля и он будет касаться защиты территориальной целостности.

Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от 6 до 10 лет

В Уголовный кодекс вводится статья о лишении свободы на срок до 10 лет за нарушение территориальной целостности России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников в среду, 8 июля.

Он подчеркнул, что первый пакет законопроектов для реализации поправок внесут в Госдуму уже 8 июля и он будет касаться защиты территориальной целостности.

«Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации», — сказал Крашенинников.

Кроме того, он отметил, что разработаны три проекта с изменениями в УК, УПК и КОАП с целью реализации нормы о защите территориальной целостности страны.

Срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности России может составить от 6 до 10 лет. За публичные призывы к таким действиям может грозить тюремное заключение на срок до 4 лет.

Административные штрафы за призыв к нарушению территориальной целостности страны могут составить до 300 тыс. рублей. Повышенные штрафные санкции грозят при использовании СМИ и интернета.

Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности согласно новым поправкам, которые внесены в Конституцию РФ. Кроме того, действия направленные на отчуждение части территории страны и призывы к ним не допускаются.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. Поддержали изменения — 77,92%, высказались против — 21,27%. Итоговая явка по стране составила 67,97%. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны.

Путин подчеркнул, что окончательное и решающее слово по поправкам к Конституции оставалось только за гражданами России. Результаты голосования, по его словам, показали, высокий уровень консолидация общества по ключевым вопросам общенационального значения.

Источник: Известия