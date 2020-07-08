Отдали под ковидный госпиталь все здание больницы на ул. Попова, 10/2 в ЦГБ Бердска

Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр. Туда будут госпитализировать жителей Бердска не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией – для уточнения диагноза.

Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр

Накануне комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области проверила работу пульмонологического отделения горбольницы Бердска. Принято решение полностью перепрофилировать для работы с инфекционными пациентами один из корпусов лечебного учреждения.

Сейчас для пациентов с коронавирусной инфекцией в отделении пульмонологии предусмотрены 10 коек, и еще 30 коек – для пациентов с внебольничной пневмонией. Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова и главный пульмонолог региона Любовь Куделя оценили, как организована работа стационара, достаточно ли средств индивидуальной защиты, медикаментов. Проверили соблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима, дали рекомендации пульмонологам по корректировке терапии и схемам лечения пациентов.

С учетом сохраняющейся эпидемиологической обстановки на территории региона комиссия принял решение перепрофилировать для приема инфекционных пациентов все четыре этажа терапевтического корпуса.

«Сегодня в инфекционном отделении Бердской больницы находятся всего 5 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». У всех состояние легкой и средней степени тяжести. Решение об увеличении количества инфекционных коек – превентивное. Мы надеемся, что они не будут заполнены на сто процентов, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. К тому же, это решение позволит усилить безопасность и пациентов, и персонала», — объяснила это решение Елена Аксенова.

Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр. Туда будут госпитализировать жителей Бердска не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией – для уточнения диагноза. По такому принципу работают новосибирские больницы №11, №25 и №3.

Администрации Бердской больницы необходимо разработать схему разделения потоков пациентов с разными статусами на разных этажах, оборудовать палату интенсивной терапии, завершить косметический ремонт в одном из отделений и обеспечить необходимый запас медикаментов.

Госпиталь планируют открыть на следующей неделе.

Источник: Минздрав НСО