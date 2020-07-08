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Отдали под ковидный госпиталь все здание больницы на ул. Попова, 10/2 в ЦГБ Бердска

22:17 08.07.2020 Фото: Минздрав НСО
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Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр. Туда будут госпитализировать жителей Бердска не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией – для уточнения диагноза.

Отдали под ковидный госпиталь все здание больницы на ул. Попова, 10/2 в ЦГБ Бердска
Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Отдали под ковидный госпиталь все здание больницы на ул. Попова, 10/2 в ЦГБ Бердска

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Накануне комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области проверила работу пульмонологического отделения горбольницы Бердска. Принято решение полностью перепрофилировать для работы с инфекционными пациентами один из корпусов лечебного учреждения.

Сейчас для пациентов с коронавирусной инфекцией в отделении пульмонологии предусмотрены 10 коек, и еще 30 коек – для пациентов с внебольничной пневмонией. Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова, главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова и главный пульмонолог региона Любовь Куделя оценили, как организована работа стационара, достаточно ли средств индивидуальной защиты, медикаментов. Проверили соблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима, дали рекомендации пульмонологам по корректировке терапии и схемам лечения пациентов.

С учетом сохраняющейся эпидемиологической обстановки на территории региона комиссия принял решение перепрофилировать для приема инфекционных пациентов все четыре этажа терапевтического корпуса.

«Сегодня в инфекционном отделении Бердской больницы находятся всего 5 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». У всех состояние легкой и средней степени тяжести. Решение об увеличении количества инфекционных коек – превентивное. Мы надеемся, что они не будут заполнены на сто процентов, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. К тому же, это решение позволит усилить безопасность и пациентов, и персонала», — объяснила это решение Елена Аксенова.

Госпиталь на 60 коек будет работать как сортировочный центр. Туда будут госпитализировать жителей Бердска не только с коронавирусной инфекцией, но и с внебольничной пневмонией – для уточнения диагноза. По такому принципу работают новосибирские больницы №11, №25 и №3.

Администрации Бердской больницы необходимо разработать схему разделения потоков пациентов с разными статусами на разных этажах, оборудовать палату интенсивной терапии, завершить косметический ремонт в одном из отделений и обеспечить необходимый запас медикаментов.

Госпиталь планируют открыть на следующей неделе.

Источник: Минздрав НСО

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От редакции

Где откроют?

Аноним, 08 июля 2020 18:30
Вот пусть сами лечатся в инфекционках Новосибирска... Мы уже наслышан, что туда попасть равносильно в аду побывать, а дома и стены помогают!
Аноним, 08 июля 2020 21:49
Только сейчас зашевелились? Где они все были эти три месяца? Когда люди начали уже кричать через газету, стали прикрывать свои задницы, чтобы доходные места не потерять. Пусть главврач там за свою зарплату и дежурства берет

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