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Дворы каких многоквартирных домов благоустроят в Бердске до 2024 года. Список адресов

15:45 08.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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За 7 лет действия программы «Комфортная среда» посчастливится 55 придомовым территориям. Максимум благоустроили в 2019 году — 18 дворовых площадок за счет денег на городской парк.

Дворы каких многоквартирных домов благоустроят в Бердске до 2024 года. Список адресов
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Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 6 июня внес изменения в муниципальную программу «Формирование современной среды города». Откорректировали дополнительный перечень работ по по благоустройству дворов многоквартирных домов. Он включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству до 2024 года

2020 год — 8 МКД:

ул. Вокзальная, 14
ул. Павлова, 4, 4/1
ул. Советская, 58
ул. Красный Сокол, 23
Микрорайон, 27
Микрорайон, 28
ул. Озерная, 40
ул. Озерная, 42.

2021 год — 12 МКД:
ул. Спортивная, 9
ул. Спортивная, 11
ул. Спортивная, 13
ул. Ленина, 52
ул. Свердлова, 1
ул. К. Маркса, 33
ул. К. Маркса, 35

ул. Советская, 56
ул. Советская, 64
ул. 2-я Заводская, 11/1
ул. 2-я Заводская, 11/2
Микрорайон, 3.

2022 год — 3 МКД:
Микрорайон, 48
Микрорайон «Северный», 5

ул. Лелюха, 7.

2023 год — 4 МКД:
ул. Кирова, 30
ул. Красная Сибирь, 95
Микрорайон, 38
ул. Комсомольская, 17.

2024 год — 3 МКД:
ул. Ленина, 39

Микрорайон, 70
ул. Комсомольская, 28.

Таким образом за 7 лет действия программы «Комфортная среда» с 2018 года в Бердске благоустроят 55 придомовых территорий. 25 дворов уже реконструировали за прошедшие два года. Максимальное число — 18 дворов — благоустроили в 2019-м. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», не израсходованные на городской парк деньги в прошлом году направили на дворовые площадки.

Стоит отметить, что за нарушения при благоустройство дворов суд оштрафовал на 10 тыс. рублей мэра Бердска. Установлено, что два облагороженных придомовых участка не стояли на кадастровом учете, что противоречит условиям вхождения в программу, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Вашему двору требуется обновление?

Ёла, 08 июля 2020 17:10
НВР: что за свинство? По какому, интересно, принципу принимается решение о включении в программу? Почему в районе ТЦ отремонтировали все дворы: микрорайон, 22, 23,24,25,27,28, но четко обошли дом 26? У нас видимо, двор образцово-показательный, такой, что улучшать уже просто некуда. И тротуары, от которых уже давно ничего не осталось, нам не нужны. При том наглые жильцы дома 24 тут же повесили трос с замком на парковку, обновленную на муниципальные деньги, а совсем не на их собственные, чтобы соседи случайно не заняли место, как будто они его выкупили. Одно слово - бредск...
Аноним, 08 июля 2020 17:36
А вы готовы часть денег на благоустройство двора платить со своего кармана? Кто согласен, тому и ремонтируют. А ваш 26 дом еще не чего то недопонимает, видимо.

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