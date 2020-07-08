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Утонул на реке молодой человек в Тверской области

16:00 08.07.2020 Фото: Weekend
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Первоначально местные жители предполагали, что погибший вместе с другими детьми приехал в деревню на день рождения. Сейчас выясняется, что к компании подростков он не имел никакого отношения.

Утонул на реке молодой человек в Тверской области
Погибшему было 19 лет. Он утонул на глазах у отдыхающих

Трагедия произошла вечером 7 июля 2020 года в деревне Красный Бор Калининского района Тверской области на реке Тверце — в опасном месте, где местные купаться опасаются.

Сообщение о трагедии поступило дежурному МЧС по Тверской области в 17:20. Как рассказывают в ведомстве, молодые люди купались и один из них не вышел из воды. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Тело погибшего найдено и передано сотрудникам полиции, которые проводят следственные мероприятия.

Жители деревни говорят, что ребята «решили переплыть на ту сторону реки. Дно здесь коварное: сначала — песчанка по пояс, а потом — сразу обрыв и глубина метра 2-2,5 метра. Плюс омуты, их в этом месте штуки три точно. Кто тут живет — туда не ходят, на сильном течении опасно».

Погибшему было 19 лет. Он утонул на глазах у отдыхающих, рассказывают соседи. Люди, после того, как вызвали полицию, взяли лодку и начали поиски, потом прибыли водолазы — нашли и подняли метрах в 80 от места утопления у берега.

Первоначально местные жители предполагали, что погибший вместе с другими детьми приехал в деревню на день рождения. Сейчас выясняется, что к компании подростков он не имел никакого отношения.

Источник: afanasy

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