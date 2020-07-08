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Взыскал со вдовца Веры Глаголевой 51 млн рублей суд Москвы

16:15 08.07.2020 Фото: Википедия
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Бизнесмен Кирилл Шубский выступил поручителем по долгу строительной фирмы. Однако компания в итоге не вернула долги.

Взыскал со вдовца Веры Глаголевой 51 млн рублей суд Москвы
Бизнесмен Кирилл Шубский выступил поручителем по долгу строительной фирмы

Вдовец актрисы Веры Глаголевой вынужден будет расстаться с 51 миллионом рублей. Такую сумму с него взыскал суд.

Бизнесмен Кирилл Шубский выступил поручителем по долгу строительной фирмы. Однако компания в итоге не вернула долги, передает Telegram-канал Mash.

В итоге девелопер Дмитрий Бауськов подал иск, потребовав долг по договору поручительства с предпринимателя. Он равен 52 миллионам.

Позднее стороны пришли к примирению, и суд утвердил мировое соглашение. Однако сумму он уменьшил всего на 1 миллион.

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Аноним, 08 июля 2020 16:22
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