Взыскал со вдовца Веры Глаголевой 51 млн рублей суд Москвы

Бизнесмен Кирилл Шубский выступил поручителем по долгу строительной фирмы. Однако компания в итоге не вернула долги.

Бизнесмен Кирилл Шубский выступил поручителем по долгу строительной фирмы

Вдовец актрисы Веры Глаголевой вынужден будет расстаться с 51 миллионом рублей. Такую сумму с него взыскал суд.

Бизнесмен Кирилл Шубский выступил поручителем по долгу строительной фирмы. Однако компания в итоге не вернула долги, передает Telegram-канал Mash.

В итоге девелопер Дмитрий Бауськов подал иск, потребовав долг по договору поручительства с предпринимателя. Он равен 52 миллионам.

Позднее стороны пришли к примирению, и суд утвердил мировое соглашение. Однако сумму он уменьшил всего на 1 миллион.