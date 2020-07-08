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Утонули трое детей опекунов в Алтайском крае. Тело 8-летней девочки до сих пор ищут

16:30 08.07.2020 Фото: Pixabay
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Четверо несовершеннолетних пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены.

Утонули трое детей опекунов в Алтайском крае. Тело 8 летней девочки до сих пор ищут
Утонули 3 детей

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту утопления двух девочек 8-ми и 10-лет и 16-ти летнего мальчика в реке Алей в городе Рубцовске.

По данным следствия, в вечернее время 07 июля 2020 года четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых. В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены, а 8-летней девочки до сих пор не найдено.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что, несмотря на жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Помните – жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!

Источник: Следком

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