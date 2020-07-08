Автор — Злобный карлик: Затравили за критику купающихся в фонтане детей мужчину в Новосибирске

Замечание автора о том, что водные процедуры в общественных местах выглядят как минимум странно, спровоцировало сотни негативных комментариев, среди которых «он просто чайлдфри» было самым мягким.

Большинство участников обсуждения, как и ожидалось, не поддержали мужчину

Настоящий скандал разгорелся в популярном новосибирском паблике под постом о купании детей в городских фонтанах. Замечание автора о том, что водные процедуры в общественных местах выглядят как минимум странно, спровоцировало сотни негативных комментариев, среди которых «он просто чайлдфри» было самым мягким.

Житель Новосибирскка Александр Петров вряд ли рассчитывал на такую реакцию, когда публиковал в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» свое мнение по поводу купания детей в фонтанах. Мужчина посетовал, что, придя отдохнуть в Центральный парк, он надеялся полюбоваться на струи воды, а вместо этого увидел десятки детей, которые «в полуобнаженном виде носятся по площадке фонтана, валяются в нем, как свиньи». Происходящее он снял на видео.

Автор также обратил внимание, что фонтан – далеко не безопасное в санитарном плане место.

— Неизвестно, сколько всего ребенок может там подцепить, – написал Александр, удивившись безразличию родителей и охраны парка. По его словам, все это происходит на глазах взрослых, которые никак не реагируют на поведение детей.

В комментариях родители молчать не стали. Они обрушили на него настоящий фонтан словесного негатива.

Большинство участников обсуждения не поддержали мужчину – его сразу записали «в яркого представителя чайлдфри» и назвали «злобным карликом». Кто-то предположил, что сибиряк завидовал резвящимся детям, поскольку сам был лишен подобных радостей.

— Испокон веков купались дети в фонтанах и ничего. И вдруг — нарисовался, – отреагировала в комментарии Елена.

— И на ГПНТБ и на «Глобусе» никто не помер и выросли нормальными, – согласилась Дарья.

— Мы в зоопарке в бассейне с динозаврами купались 1 июня и ничего страшного из нас не выросло, — написала Катюня.

— Это же дети, на улице жара. Кто вы такой, чтобы что-то запрещать, – негодовала Ирина.

Также комментаторы подчеркивали, что если конструкция фонтана не имеет ограждений, значит, ходить по нему можно.

— Там же нет табличек, что запрещено заходить? Нет. А у нас все, что не запрещено, то разрешено, – пришли к выводу родители.

Среди нескольких сотен возмущенных мнением Александра Петрова немало набралось и тех, кто полностью разделяет его точку зрения.

— Администрация парка обязана следить за этим. Автора поддерживаю, – написал Иван.

— Дети — это одно, а голые, считай подростки, могут отдохнуть и на пляже, прощать можно совсем малышам, а не тем коням, что на видео, – заметил мужчина.

— Перепись яжматерей и яжотцов в комментах объявляется официально открытой. Интересно, когда до вас дойдет, что фонтан в центре города — не место для заплывов? Мне лично чертовски неприятно созерцать чужих раздетых дитачек, мамашки которых решили им в центре города импровизированный пляж устроить. И не только мне. Держу в курсе: для веселых водных игрищ существуют пляжи. Такие дела, – вступил в спор Егор.

В поддержку Александра Петрова звучали и такие реплики:

— А мы в детстве приходили в парк нарядные, это были прогулки которые любили все дети: гольфики, бантики, нарядные одежды и даже не представляю, чтоб кто то залез в фонтан! Разве, что пьяные десантники 2-го августа. Неприемлемо, негигиенично…

Редакция паблика «АСТ-54″ провела опрос среди подписчиков. Оказалось, что тех, кто считает купание в фонтане приемлемым, и тех, кто против этого, – примерно поровну: 37,6 % против 35 %.