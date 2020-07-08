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Сильнейшая магнитная буря настигнет метеозависимых людей ровно через неделю, 15 июля 2020. И продлится она 36 часов. Как пережить тяжесть бури?

16:08 08.07.2020 Фото: Википедия
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Последняя в июле 2020 года магнитная буря будет 29-го числа.

Сильнейшая магнитная буря настигнет метеозависимых людей ровно через неделю, 15 июля 2020. И продлится она 36 часов. Как пережить тяжесть бури?
В ближайшее время метеозависимых людей настигнет сильная магнитная буря — это случится 15-17 июля

Позади две магнитных бури в июле 2020 года. Они были не такими сильными. В ближайшее время метеозависимых людей настигнет сильная магнитная буря — это случится 15-17 июля. Она способна стать серьезным испытанием.

 Последняя в июле магнитная буря будет 29-го числа.

Чем опасны магнитные бури?
Считается, что магнитные бури на Земле, возникающие в периоды солнечной активности, способны влиять на самочувствие метеочувствительных людей, пишет пишет ТОЛК.

Однако среди ученых до сих пор нет единого мнения о том, влияют ли магнитные бури на живых существ на Земле и как именно.

Во время магнитной бури люди с хроническими заболеваниями могут ощутить недомогание. В целом они способны вызвать у людей головокружения, учащение пульса, перепады настроения, беспокойный сон и необъяснимую тревожность, объясняет ТАСС.

Как защитить здоровье от магнитных бурь?

Чтобы защитить здоровье во время магнитной бури, людям с гипертонией рекомендуется пить больше воды и снизить употребление соли.
Тем, у кого давление понижено, советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.
Метеочувствительным людям рекомендуют хорошо высыпаться и не перегружать себя физическими нагрузками.

Как сохранить здоровье в период магнитных бурь

На протяжении двенадцати месяцев в году метеозависимые люди ощущают отрицательное воздействие космических планет. Метеозависимость можно и нужно лечить. Когда человек взрослеет, то симптомы при метеозависимости проявляются все сильнее, существует высокий риск развития осложнений. Если не лечить это заболевание, то можно столкнуться с фатальными последствиями – инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Для того, чтобы избежать плохого воздействия магнитных бурь, эксперты советуют следовать некоторым рекомендациям:

  • Старайтесь свести к минимуму пребывание на солнце.
  • Регулярно делайте зарядку (имеется ввиду не полноценный спорт, а лишь несколько обычных упражнений, которые направлены на улучшение кровообращения).
  • Следует регулярно выполнять упражнения, которые направлены на дыхание.
  • Контрастный душ – ключ к успеху. На первый взгляд вам покажется, что это сложно, но позже вы сможете привыкнуть. Достаточно чередовать по десять-пятнадцать секунд холодную и горячую воду.
  • Рекомендуется пить травяные отвары, либо добавлять несколько различных трав в обычный чай с лимоном.

Врачи рекомендуют в магнитные дни избегать физической активности, если ваша работа связана с физическим трудом, возьмите выходной, или сообщите начальству, что неважно себя чувствуете.

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