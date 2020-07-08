Вышла замуж в винтажном платье с кружевными рукавами невеста в День семьи, любви и верности в Бердске. Смотрите видео

Свадьба в коронавирус приносит некоторые неудобства.Во-первых это маски. Полноценного торжества не получается.Запускают по двое. Нет близких рядом.

32-летние Павел и Ольга Соболевы поженились в пандемию коронавируса

32-летние Павел и Ольга Соболевы из Новосибирска познакомились в соцсетях. Встречались чуть больше года. Решили связать себя узами в ЗАГСе Бердска 8 июля-в День семьи, любви и верности.

— Свадьба в коронавирус приносит некоторые неудобства. Во-первых это маски. Полноценного торжества не получается.Запускают по двое. Нет близких рядом. Мы ждем когда он закончится, -признался «Курьер.Среда.Бердск» Павел Соболев.

После регистрации брака молодожены отправились на фотосессию в ботанический сад. День рождение семьи отмечают с родителями на даче. В качестве свадебного наряда девушка выбрала винтажное платье с кружевными рукавам.

— Мне нравятся ретро-модели. Красивые рукава. Юбка не пышная- удобно передвигаться на фотосессии,- считает Ольга Соболева.

Супруги планируют прожить долго и счастливо. Жена будет создавать уют в доме, муж обеспечивать семью.

Автор видео Елена Белоусова