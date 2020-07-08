Выгнали с ЕГЭ по русскому языку выпускника с высокой температурой в школе Бердска

Повышенные градусы показало дистанционное измерение. Сдать экзамен отстраненный сможет в резервный день — 25 июля. Шпаргалок и запрещенных телефонов экзаменаторы не обнаружили.

ЕГЭ стартовал в Бердске 3 июля

В сдаче ЕГЭ у школьников объявлен перерыв. Согласно утвержденному расписанию 6 и 7 июля бердские выпускники школ, в том числе прошлых лет, сдавали русский язык. Следующий экзамен — профильная математика — назначен на 10 июля. На него отводится на 25 минут больше, чем на русский — 3 часа 55 минут.

ЕГЭ проходит в трех школах Бердска — №2 «Спектр», №10 «Пересвет» и №13. И без эксцессов, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора городского управления образования Михаил Каркавин. Ни шпаргалки, ни телефоны у выпускников не заметили. Единственный инцидент произошел 6 июля перед сдачей ЕГЭ по русскому.

— Все нормально. Никого не выгоняли со шпаргалками. Но по состоянию здоровья одного ребенка не допустили к экзамену. Была температура, — прокомментировал Михаил Викторович.

Отстраненный от ЕГЭ выпускник будет сдавать в резервные дни. Для русского языка отвели 25 июля. Напомним, что из-за пандемии коронавируса в пунктах сдачи Единого госэкзамена предусмотрены меры безопасности — маски, антисептики, санитарная дистанция, бесконтактное измерение температуры на входе.

В Бердске в 2020 году сдают ЕГЭ в общей сложности 692 человека, из них 150 выпускников прошлых лет. Отказались от итогового тестирования 47 выпускников этого года. Напомним, что это разрешено в виде исключения по случаю коронавируса, и аттестаты об окончании школы все уже получили. Результаты экзаменов нужны только тем 11-классникам, которые собираются поступать в вузы.

По расписанию основной ЕГЭ завершится 23 июля. И уже на следующий день начнут сдавать по «резерву». Он рассчитан на 24 и 25 июля.