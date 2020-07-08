Иглы и канцелярские кнопки были найдены в клубнике, авокадо и хлебе в магазине Австралии

Полиция Южной Австралии проводит расследование по сообщениям трех разных клиентов, совершивших покупки в супермаркете в Роще, в Золотой Роще, на северо-востоке Аделаиды.

В Австралии на полках магазинов вновь появились упаковки с клубникой, нашпигованной швейными иглами

В период с 27 июня по 1 июля в отделение полиции поступило три жалобы от посетителей сети продуктовых магазинов Woolworths. Жители города Аделаида, штат Южная Австралия, находили в упаковках с клубникой и авокадо металлические иглы, а в буханках хлеба — канцелярские кнопки. Полиция полагает, что предметы поместили в продукты намеренно.

Компания Woolworths обеспокоена происходящим. Представители сети активно сотрудничают с полицией и ведут независимое расследование.

В 2018 году австралийцы испугались продолжения истории с иглами во фруктах. Жительница австралийского Мельбурна нашла швейную иглу в груше спустя несколько дней после ареста первой подозреваемой по делу «об иглах в клубнике». Полицейские считают, что первой начинила иглами клубнику 50-летняя супервайзер фермы по выращиванию ягод Май Ут Тринх (My Ut Trinh) из мести коллегам.

По версии следствия, Тринх работала на одной из местных ферм и была недовольна условиями труда, в результате чего решила отомстить работодателю и коллегам и нашпиговала ягоды иголками.

Жители шести штатов Австралии начали жаловаться на швейные иглы в продающейся в магазине клубнике. Всего было зафиксировано более 100 подобных случаев. Кроме того, несколько раз иглы были обнаружены в яблоках, бананах и манго.

В ноябре 2018 года нашпигованная иглами клубника дошла до еще одной страны — Новой Зеландии. Мужчина приобрел ягоды в городе Жеральдин на острове Южный и вовремя обнаружил внутри инородный предмет. Он сообщил о находке полицейским, которые начали расследование.

Источник: news.com.au