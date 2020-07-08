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Как победить в игре «камень, ножницы, бумага»

17:29 08.07.2020 Фото: Википедия
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Считается, что исход простой старой игры «камень, ножницы, бумага» невозможно предугадать, благодаря чему игра применяется в качестве универсального способа жеребьевки. И все-таки существуют хитрости, которые позволяют увеличить вероятность победы.

Как победить в игре камень, ножницы, бумага
Есть простые два правила, которые позволят выигрывать чаще

В 2015 году исследователи из Китая провели большой эксперимент с участием 360 добровольцев, которые были разделены на 60 команд по 6 человек. Каждой команде необходимо было сыграть три сотни раундов в «камень, ножницы, бумага».

По итогам опыта ученые сделали весьма интересные выводы. Например, выяснилось, что люди, которые победили, во второй раз выбирали, как правило, тот же вариант, что и в первый. А проигравшие, соответственно, обычно меняли предмет. То есть, если в первый раз вы показали бумагу, и ваш соперник выиграл ножницами, то второй раз от наверняка снова выберет ножницы.

Итак, вот простые два правила, которые позволят выигрывать чаще. Первое — если вы проиграли, то в следующем раунде показывайте тот предмет, которого не было. Второе — если вы победили в первом раунде, то соперник будет ждать от вас тот же предмет, которым вы выиграли. Но вам нужно показать то, что показал соперник в первом раунде.

Еще одна закономерность, помогающая победить — ученые заметили, что новички чаще всего показывают камень. Соответственно, если вы играете с человеком, которого нельзя назвать профи в игре «камень, ножницы, бумага», то начинайте с бумаги.

Источник: planet-today

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