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Мертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из Бердска

22:20 08.07.2020, Галина Панчева Фото: vk.com
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Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Вдова покойного сообщила, что прощание с Алексеем пройдет 9 июля.

Мертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из Бердска
Алексея Гаранжу искали пять дней
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Мертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из Бердска

От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской областиМертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из БердскаЕщё 310 новостей

Прощание с Алексеем Гаранжой, найденным погибшим 8 июля, состоится 9 июля с 11.00 до 12.00 по адресу: Арбузова, 6А. Это объявление разместила на своей страничке Вконтакте вдова погибшего Надежда Гаранжа.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», поисковый отряд «Маяк» просил помощи в розыске и распространении информации о пропавшем 42-летнем Алексее Гаранже, который 3 июля 2020 года около 9.00 ушел из дома по ул. Ленина в Бердске и не вернулся.

В ночь на 8 июля завершились поиски бердчанина завершились. В 5 утра 8 июля на странице Вконтакте поискового отряда «Маяк» выставили информацию о том, что бердчанин погиб.

Последний раз Алексея Гаранжу видели днем 3 июля на остановке «Дом быта» в микрорайоне «Щ» в Академгородке.

У погибшего бердчанина остались двое детей — 17-летняя дочь и 6-летний сын.

В ГУ МВД по Новосибирской области 8 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщили, что 3 июля родные Алексея Гаранжи подали заявление на его розыск в отдел МВД Советского района Новосибирска. Тело погибшего было найдено 8 июля на пустыре в микрорайоне «Щ».

Причины гибели будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы, отметили в ГУ МВД.

«Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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