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От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской области

22:32 08.07.2020 Фото: Nso.ru
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Глава минздрава утверждает, что коронавирус здесь ни при чем. Умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также онкологии.

От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской области
Константин Хальзов провел брифинг 8 июля
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской области

От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской областиМертвым нашли на пустыре в микрорайоне «Щ» Академгородка пропавшего Алексея Гаранжу из БердскаЕщё 310 новостей

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге 8 июля подтвердил рост смертности в июне, но попросил не делать скоропалительных выводов.

За июнь 2020 года региональные ЗАГСы зарегистрировали 3606 актов о смерти, что на 895 больше, чем в июне 2019-го. СМИ связали такой рост смертности с коронавирусом, но по данным официальной статистики от COVID-19 в области с начала эпидемии умерло только 124 человека. Положительная динамика была и в мае: 3192 смерти в мае этого года против 3020 год назад.

-Официальная статистика за июль будет не раньше август. Тем не менее, мы анализируем, видим определенный рост, — заявил глава минздрава.

По его словам, ощутим рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и заболеваний органов дыхания. Хальзов обещал сделать выводы после получения официальной статистики.

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От редакции

Чем обусловлен рост смертности?

Аноним, 08 июля 2020 19:44
Скоро новый полигон откроют и заживем! Вечно...
Аноним, 08 июля 2020 20:01
Не откроют
Аноним, 08 июля 2020 19:47
От ковида!!! Но никто не хочет показать честную статистику, пишут пневмония!!! Обычная пневмония лечится и без всяких осложнений!!!
Covid-19, 08 июля 2020 21:29
Нет такого понятия "обычная пневмония" - все они обусловлены различными возбудителями.
Аноним, 08 июля 2020 19:55
Собака на сене
Аноним, 08 июля 2020 19:59
НВР:
Рост обусловлен переключением ресурсов на короновирус. Это и персонал и больничные места и материальные средства. И поэтому в широком смысле все добавившиеся смерти от коронавируса.
Аноним, 08 июля 2020 20:55
В основном мрут от таких как на фото. Они маску на лицо беруши в уши в глазах божья роса. Ничего не вижу ничего не слышу
Аноним, 08 июля 2020 21:11
Это только верхушка айсберга - первый результат борьбы с короновирусом (считать ОРВИ). Пока только коснулось в основном с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К сентябрю от недоказанной плановой медпомощи ещё 10-15% добавит онкология и гепатит, к декабрю ещё 15% туберкулёз и все остальные заболевания.
Анон, 08 июля 2020 22:51
Ну так если плановые операции отменили(и не только) то чего ожидали? Все силы бросили на борьбу с псевдоэпидемией.

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