От чего мрут? Резкий рост смертности в июне 2020 выявили в Новосибирской области

Глава минздрава утверждает, что коронавирус здесь ни при чем. Умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также онкологии.

Константин Хальзов провел брифинг 8 июля

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге 8 июля подтвердил рост смертности в июне, но попросил не делать скоропалительных выводов.

За июнь 2020 года региональные ЗАГСы зарегистрировали 3606 актов о смерти, что на 895 больше, чем в июне 2019-го. СМИ связали такой рост смертности с коронавирусом, но по данным официальной статистики от COVID-19 в области с начала эпидемии умерло только 124 человека. Положительная динамика была и в мае: 3192 смерти в мае этого года против 3020 год назад.

-Официальная статистика за июль будет не раньше август. Тем не менее, мы анализируем, видим определенный рост, — заявил глава минздрава.

По его словам, ощутим рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и заболеваний органов дыхания. Хальзов обещал сделать выводы после получения официальной статистики.