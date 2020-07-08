Ради парализованной тамады щеголяли красотки в русских нарядах по пляжу в Бердске. Смотрите видео

Девушки облачились в русские наряды ради поддержки Ларисы Дорожкиной

7 июля в парке «На Камнях» девушки, облачены в русские наряды. Заплетали веночки, водили хороводы, пели народные песни.

— Все это в знак поддержки Ларисы Дорожкиной, нуждающейся в финансовой поддержке, — рассказала участница акции Ульяна Коваль.

Имя Ларисы Дорожкиной известно не только жителям Бердска, но и Новосибирска. Именно к ней — магистру международной академии ведущих — хотели попасть молодожены, чтобы свадьба была незабываемой. Родители звонили, чтобы она устроила фееричный праздник. Жительница Бердска за 27 лет провела тысячи дней рождения, свадеб, корпоративов.

3 сентября 2019 года она поехала к сестре в гости в Топки Кемеровской области. Не стала долго ждать автобуса, воспользовавшись услугами частника. Под Юргой водитель вылетел на встречку … машина восемь раз перевернулась. Сейчас Лариса прикована к постели, полностью обездвижена. Но, несмотря на это, проводит мастер-классы и мечтает взять на ручки единственного внука. Она, шутя, говорит, что здорова, просто ноги не помнят, как ходить.

На реабилитацию в месяц уходит 150 тыс. рублей. Это при самом минимальном комплексе всего того, что ей необходимо. У Ларисы сейчас нет постоянного дохода. Помогают люди.

— Хочу выразить огромную благодарность каждому кто причастен к этому мероприятию, оригинальному сбору для моей реабилитации. Спасибо всем специалистам, которые откликнулись и отработали целый день. Парку отдыха «На камнях», что предоставили площадку. Собранных денег хватит на 4-5 дней реабилитации, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» Лариса Дорожкина 8 июля.

Этот праздник команда Ларисы проводит три года подряд вместе в дуэтом «Удиви». Придумала праздник Татьяна Солоп.

Модель-блогер из Новосибирска Анастасия Воеводина призналась, что Ивана Купалу обожает с детства, когда они плели венки и запускали их в воду, прыгали через костер.

— Мы наслаждаемся обществом. Все девочки красивые, всем сделали макияж, мы сплели венки, поделали духовные практики, — резюмировала Анастасия Воеводина.

Автор видео Елена Белоусова