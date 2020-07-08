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Отменили 1 сентября школьные линейки из-за коронавируса в России. И в Бердске

19:57 08.07.2020 Фото: pixabay.com
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Массовые мероприятия в школах запретило Минпросвещения до 1 января 2021 года. Но учиться в классах, а не дистанционно ученикам разрешили.

Отменили 1 сентября школьные линейки из за коронавируса в России. И в Бердске
Линейки 1 сентября будут проводить в другом формате

Массовые мероприятия в школах РФ запрещены до января, поэтому традиционные школьные линейки на День знаний 1 сентября придется проводить без массового скопления школьников, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания», — сказал Кравцов на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» в среду.

Он напомнил, что по требованиям Роспотребнадзора к профилактике коронавируса массовых мероприятий в школьном образовании до 1 января 2021 года не предусмотрено, хотя учеба разрешена.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опубликовал требования к образовательному и воспитательному процессу в детских садах, школах, кружках и секциях. Документ требует максимально сократить контакты между обучающимися разных классов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, расписание занятий и перемен разных классов должно быть составлено таким образом, чтобы школьники не пересекались в перерывах между учебой.

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