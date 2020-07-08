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Достижения по искоренению бедности сведет на нет коронавирус в России, заявил Мишустин

20:14 08.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам премьер-министра, «серьезные негативные последствия испытывает сфера труда». Но в национальный план восстановления экономики внесены меры по поддержке доходов россиян.

Достижения по искоренению бедности сведет на нет коронавирус в России, заявил Мишустин
Мишустин: достижения по борьбе с бедностью оказались под угрозой из-за пандемии

Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).

«Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии», — сказал Мишустин, отметив, что она затрагивает различные стороны общественной жизни. «Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр выразил уверенность, что вызовы коронавируса «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул он.

Как отметил Мишустин, Россия придает особое значение выполнению концепции лучшего будущего труда на основе принятой в прошлом году декларации МОТ. «Ее ориентиры формируют эффективную стратегию преодоления последствий пандемии путем улучшения условий труда, внедрения инновационных технологий, формализации трудовых отношений и стимулирования создания рабочих мест», — сказал глава кабмина.

Он подчеркнул, что в центре соответствующих усилий должен находиться человек. Как отметил премьер, в практическом плане правительство РФ оказывает адресную социальную поддержку гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса: приняты решения о повышении пособий по безработице, расширен круг лиц, имеющих на них право, установлены выплаты на детей и так далее. Кроме того, максимально снижены издержки бизнеса по выплате зарплат и сохранению рабочих мест, подчеркнул Мишустин. Он также напомнил о подготовленном в РФ общенациональном плане восстановления экономики, среди основных задач которого — меры по поддержанию доходов населения.

Борьба с безработицей
Борьба с безработицей в мире на фоне пандемии коронавируса требует сохранения открытого характера глобальной экономики и отказа от односторонних ограничительных мер, считает Мишустин.

Он напомнил, что на недавнем саммите лидеров «Группы двадцати» президент России Владимир Путин обозначил борьбу с безработицей в период пандемии в качестве ключевого приоритета.

«Совместные усилия на этом важнейшем направлении требуют сохранения открытого характера мировой экономики, отказа от односторонних ограничительных и протекционистских мер, широкого применения цифровых технологий и гибкого использования возможностей трудовой миграции», — сказал глава российского кабмина.

Мишустин отметил, что Москва вместе с партнерами по ЕАЭС и СНГ приняла «эффективные меры по снижению влияния пандемии на находящихся в России трудовых мигрантов».

«Убежден, что наша ответственность, решимость и конструктивное взаимодействие позволят преодолеть последствия пандемии и восстановить благоприятную ситуацию на глобальном рынке труда», — резюмировал председатель правительства России.

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От редакции

Вы считаете себя бедным?

Аноним, 08 июля 2020 20:52
Достижения по искоренению бедности сведет на нет коронавирус в России, заявил Мишустин
Я один не понял что прочитал?
Анна, 08 июля 2020 21:12
О, вирус всемогущий!!! Двадцать лет правления перечеркнул. Когда вы уже нажрётесь то. Хоть бы уже молчали.

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