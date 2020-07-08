Видео задержания пьяного мэра Саяногорска за рулем попало в Сеть

Михаил Валов подтвердил положительный тест, но указал, что таковы результаты из-за медикаментов, которые он регулярно принимает. Градоначальник уже попадался.

Опубликовано видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова пьяным за рулем

Видео задержания мэра Саяногорска Михаила Валова в нетрезвом виде на одной из трасс Хакасии опубликовал РЕН ТВ в среду, 8 июля.

На кадрах ролика видно, что полицейские остановили автомобиль градоначальника в темное время суток.

Уже находившемуся в патрульном автомобиле Валову объяснили критерии, по которым стражи порядка определили признаки его опьянения, в том числе запах алкоголя изо рта, нарушение речи и изменения окраса кожных покровов лица.

После этого чиновник подписал протокол об отстранении его от управления транспортным средством.

На предложение пройти медосвидетельствование на месте мэр ответил, что сомневается в точности предлагаемого для этого правоохранителями прибора, так как он, по его словам, принимал некие лекарственные препараты, способные повлиять на результат. Однако после он прошел освидетельствование в Саяногорской городской больнице .

О том, что Валова задержали нетрезвым за рулем, ранее в этот же день писали местные СМИ. Чиновник написал в своем Facebook, что инцидент действительно имел место быть и тест, пройденный им в медучреждении, оказался положительным.

Однако Валов указал, что результаты проверки были ошибочными из-за медикаментов, которые он регулярно принимает. Градоначальник сообщил, что протокол будет рассмотрен 17 июля в мировом суде.

По словам мэра, до тех пор он отправляется в отпуск. Валов подчеркнул, что готов слушать критику в свой адрес по рабочим вопросам, но обсуждение его личной жизни публично не представляется ему возможным.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на политолога Александра Бортникова, мэр Валов уже ездил пьяным за рулем и устраивал ДТП с пострадавшими. По его словам, это произошло в 2012 году, когда он только занял пост гендиректора медиахолдинга «Юг Сибири». Тогда Валов на служебной машине в пьяном виде врезался в другую машину и бросил пострадавших на месте аварии.