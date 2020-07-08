Отчуждение части России приравнять к экстремизму хотят в Госдуме после поправок в Конституцию

Штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности РФ могут составить до 100 тыс. рублей для физлиц и до 300 тыс. — для юридических. За повторное нарушение будет грозить уголовная ответственность.

Отчуждение территорий России предложили приравнять к экстремизму

В Государственную Думу внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности, передает «Парламентская газета».

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Документ направлен на уточнение одной из формулировок, определяющих понятие экстремистской деятельности (экстремизма). В пояснении отмечается, что в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности» нарушение целостности РФ относится к экстремистской деятельности. В связи с этим и с учетом вступивших в силу поправок к Конституции законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории) признается экстремизмом.

По мнению авторов законопроекта, принятие этих положений приведет терминологию закона «О противодействии экстремистской деятельности» в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации.

«Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до 10 лет», — приводят слова Крашенинникова на сайте Госдумы.

В свою очередь, административные штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации могут составить до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч — для юридических. За повторное нарушение будет грозить уголовная ответственность.

Кроме того, по словам депутата, за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ предлагается лишать свободы на срок до четырех лет. «Уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Санкции предусматриваются в виде штрафа — от 200 до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — сказал Крашенинников.

Однако если же публичные призывы совершены впервые, то размер штрафа для граждан составит от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены, в частности, с использованием СМИ и Интернета. Дела об этих правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что не был автором поправки в Конституцию о невозможности отчуждения российских территорий, однако он отметил необходимость данной нормы в Основном законе страны.