Упала лошадь в 3-метровый колодец с водой на Алтае. Спасатели вытащили

Спасатели обмотали передние ноги лошади пожарными рукавами и экскаватором вытащили ее из западни. Некоторое время обессиленное животное не двигалось.

Пожарные спасли лошадь, попавшую в трехметровый колодец

5 июля на номер 101 поступил необычный звонок. Звонившие, жители села Турочак, сообщили о том, что в водопроводный колодец угодила лошадь и не может самостоятельно выбраться из ловушки.

Сотрудники пожарно-спасательной части №6 села Турочак прибыли на указанное место и в трехметровом колодце увидели лошадь. Животное барахталось в воде, теряя последние силы, но не оставляя попыток выбраться на волю.

Спасатели обмотали передние ноги лошади пожарными рукавами и экскаватором вытащили ее из западни.

— Какое-то время лошадь лежала без сил. После того, как ее освободили от узлов, она поднялась и удалилась с места происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.