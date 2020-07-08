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Упала лошадь в 3-метровый колодец с водой на Алтае. Спасатели вытащили

21:36 08.07.2020 Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай
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Спасатели обмотали передние ноги лошади пожарными рукавами и экскаватором вытащили ее из западни. Некоторое время обессиленное животное не двигалось.

Упала лошадь в 3 метровый колодец с водой на Алтае. Спасатели вытащили
Пожарные спасли лошадь, попавшую в трехметровый колодец

5 июля на номер 101 поступил необычный звонок. Звонившие, жители села Турочак, сообщили о том, что в водопроводный колодец угодила лошадь и не может самостоятельно выбраться из ловушки.

Сотрудники пожарно-спасательной части №6 села Турочак прибыли на указанное место и в трехметровом колодце увидели лошадь. Животное барахталось в воде, теряя последние силы, но не оставляя попыток выбраться на волю.

Спасатели обмотали передние ноги лошади пожарными рукавами и экскаватором вытащили ее из западни.

— Какое-то время лошадь лежала без сил. После того, как ее освободили от узлов, она поднялась и удалилась с места происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

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