Самую важную ключевую причину старения назвали ученые

Ученые нашли ключевую причину старения

Группа ученых из Бернского университета в Швейцарии выяснила, что висцеральный жир, находящийся в брюшной полости, способствует слабому хроническому воспалению. Именно из-за этого процесса, по мнению исследователей, ускоряется развитие возрастных заболеваний и ослабление иммунитета.

Сообщается, что ключевую роль в патологическом процессе играют специфические иммунные клетки — лейкоциты эозинофилы. Как правило они присутствуют в кровеносной системе, но специалисты нашли их в висцеральных жировых тканях у людей и мышей.

Благодаря таким клеткам организм способен обеспечивать защиту против многоклеточных паразитов, а также всячески способствовать развитию аллергии дыхательных органов, говорится в статье в журнале Nature Metabolism.

С возрастом количество эозинофилов уменьшается, а количество провоспалительных макрофагов увеличивается. Из-за этого жир в брюшной полости становится источником соединений, способствующих воспалению.

После проведения экспериментов на мышах ученые выяснили, что пересадка эозинофилов от молодых животных к старым особям позволила снизить локальное и системное воспаление слабой степени. Благодаря этому подход исследователей оказал омолаживающее воздействие на состарившийся организм.

Источник KP.RU