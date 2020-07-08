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Где заразиться коронавирусом наиболее велика опасность? Список мест

21:45 08.07.2020 Фото: Nso.ru
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На первом месте в рейтинге оказались помещения с плохой вентиляцией, на втором — очереди и общественный транспорт в час пик. На третьем — бары, рестораны и караоке-клубы.

Где заразиться коронавирусом наиболее велика опасность? Список мест
Коронные места: ученые выяснили, где выше опасность заразиться
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Где заразиться коронавирусом наиболее велика опасность? Список мест

Где заразиться коронавирусом наиболее велика опасность? Список местПрокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ БердскаЕщё 1699 новостей

Многие прежде запрещенные для посещения заведения и общественные пространства открылись в Москве с 23 июня, но угроза заражения коронавирусом всё еще сохраняется. «Известия» решили с помощью известных российских эпидемиологов и вирусологов выяснить, где она выше. На первом месте в этом рейтинге оказались помещения с плохой вентиляцией, на втором — очереди и общественный транспорт в час пик. На третьем — бары, рестораны и караоке-клубы. Стоит быть особо осторожными также при посещении стоматолога, на стадионах и в кальянных. Определяя потенциально опасные территории, российские ученые оказались во многом солидарны с японскими специалистами, опубликовавшими по этому поводу научную статью.

Плохая вентиляция
Ученые предупреждают: несмотря на то, что практически все ограничительные меры сняты, многие общественные места остаются опасными в плане заражения COVID-19. На первом месте — любые плохо проветриваемые помещения.

— Тут важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция, — сообщил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство.

На втором месте в рейтинге — места, где люди близко общаются на протяжении долгого периода времени.

— На мой взгляд, наиболее опасным может быть общественный транспорт в час пик, — сообщил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев. — Также угрозу представляют магазины и аптеки у дома, в которых скапливаются очереди.

Ситуация усугубляется тем, что сейчас люди несколько расслабились и перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Веселиться рано
На третьей позиции, согласно опросу «Известий», расположились бары, рестораны и клубы, в которых проходят различные вечеринки. По словам сотрудницы научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН (вуз — участник проекта «5-100») Елены Беловой, самыми опасными в плане распространения коронавируса можно назвать любые помещения, где проходят празднования с большим количеством людей.

Также заразиться можно в храмах, где собирается много верующих, сообщила Елена Белова. Культовые сооружения — на четвертом месте рейтинга. Это подтверждают и зарубежные наблюдения. В частности, на мероприятии церковного хора в штате Вашингтон заразились 87% участников, о чем сообщил эпидемиолог из отдела общественного здравоохранения округа Скагит Ли (США) Ли Хамнер. 53 человека из 61 были инфицированы, двое впоследствии умерли. Дело в том, что во время пения люди могут распространять с капельками слюны частички вируса. Певцы также глубоко дышат, что увеличивает вероятность заражения.

Пятое место занимают другие общественные места, где люди занимаются активной деятельностью. По данным опроса, проведенного в Японии, высокая динамика передачи вируса характерна для помещений, где посетители на протяжении длительного времени тяжело дышат и громко говорят: в фитнес-клубах, на театральных представлениях и концертах, конференциях.

Хитоси Ошитани из Университета Тохоку в Сендае (Япония) и его коллеги проанализировали несколько десятков групп, состоящих по меньшей мере из пяти инфицированных людей, которые посетили одно и то же мероприятие. Из 61 выявленных случаев массового заражения часть произошла в больницах и домах престарелых. Однако чуть более половины людей были инфицированы на музыкальных мероприятиях, в ресторанах и на рабочих местах. Исследователи особенно отметили группу из 30 посетителей концерта живой музыки — среди заболевших были исполнители, зрители и персонал, обслуживающий мероприятие.

Гуляй не смело
Есть и другие места, где можно подхватить коронавирус. По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Романа Зиновкина, к опасным с точки зрения заражения относятся театры, кинотеатры, раздевалки в фитнес-центрах или бассейнах. Особенно эксперт выделил стоматологические кабинеты, поскольку при лечении зубов образуется огромное количество аэрозольных капель, в которых могут присутствовать частицы патогена.

Вирус может в большом количестве находиться на стадионах, а также передаваться во время спортивных игр.

После открытия летних веранд москвичи тратят в ресторанах в среднем 1,6 тыс. рублей
— К самым потенциально опасным местам я бы отнес трибуны стадионов — болельщики кричат, обнимаются после гола, скандируют речевки, — сообщил интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Роман Комнов. — Караоке тоже представляет опасность, еще и потому, что люди там поют в один микрофон. По той же причине угрозу несут кальянные. Стоит помнить, что никогда не знаешь, где заразишься. Тесного контакта с людьми всегда лучше избегать, и не только в период пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что с 23 июня в Москве открылись многие прежде закрытые для посещения заведения и общественные пространства, многие из них всё еще потенциально опасны. Необходимо помнить о мерах предосторожности: соблюдать дистанцию и носить маску и перчатки. И не забывать, что заразным может быть человек без симптомов. Такие люди часто не снижают социальной активности, считая себя здоровыми.

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От редакции

Вы еще опасаетесь общественных мест?

Аноним, 08 июля 2020 22:15
Еще как опасаемся. Особенно маршрутки - настоящий рассадник коронавируса!
Аноним, 08 июля 2020 23:25
У нас не надо далеко ходить, прийли в БЦГБ, где в очереди на приём сидят здоровые и больные с подозрением на Ковид, и вот уже подцепил! Людей то заставляют на приём приходить с температурой 38-39,поэтому можно и никуда больше не ходить, ни в какие другие общественные места!

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