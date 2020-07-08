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Еще дало денег россиянам правительство

21:48 08.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Порядка 3,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

Еще дало денег россиянам правительство
Поддержать работников социальных организаций поручил Президент России Владимир Путин
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Еще дало денег россиянам правительство

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Общий объём бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.

Распоряжение от 4 июля 2020 года №1727-р
Порядка 3,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили ещё на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда Правительства 3,6 млрд рублей. Общий объём бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.

Комментарий
Из вступительного слова Михаила Мишустина на заседании Правительства 2 июля 2020 года

Поддержать работников социальных организаций поручил Президент России Владимир Путин. Не редкость случаи, когда рабочая смена таких специалистов из-за ситуации, сложившейся с коронавирусом, сейчас длится 14 дней, и всё это время персонал должен оставаться в стенах учреждения. Как раз для таких сотрудников и предусмотрены специальные пособия.​ Право на пособие сохраняется, даже если специалист вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний.

Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

Так, для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестёр, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.​

Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тыс. рублей и по 35 тыс. рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.​

Младший медицинский персонал получает по 15 тыс. рублей и по 20 тыс. рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства 15 мая 2020 года №1276-р.

Новые деньги медикам и соцработникам

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