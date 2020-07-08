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Создателей картеля по поставкам в клинику Мешалкина на 2 года условно осудили в Новосибирске

21:58 08.07.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор «Компании ФИТО» и ООО «Терра», договорившись между собой об участии в аукционах, за два года получили доход в 426 млн рублей на поставках лекарств, медизделий и продуктов. Они заплатят штраф по 500 тыс. рублей.

Создателей картеля по поставкам в клинику Мешалкина на 2 года условно осудили в Новосибирске
Вынесен приговор по уголовному делу о картельном сговоре

Сегодня, 8 июля, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местных жителей 63-летнего Якова Кузнецова и 64-летнего Александра Мартынюка. Об этом в среду сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что до 07.12.2015 директор ООО «Компания ФИТО» Мартынюк и руководитель ООО «Терра» Кузнецов устно заключили соглашение о поддержании минимального снижения цены либо минимального снижения цены контракта при участии в электронных аукционах, объявленных ФГБУ «НМИЦ им. Академика Мешалкина».

Бизнесмены также договорились об исходе торгов, определив какое из возглавляемых ими обществ и по какому «лоту» будет победителем. Так они разделили товарный рынок на территории Новосибирской области между двумя юридическими лицами, создав картель.

В результате созданного Мартынюком и Кузнецовым картеля совершено ограничение конкуренции на территории Новосибирской области.

С 07.12.2015 по 19.09.2017 Мартынюк и Кузнецов осуществили поддержку на 437 аукционах на организацию поставки лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов и оказание услуг по перевозке лекарственных средств для нужд ФГБУ «НМИЦ им. Академика Мешалкина», впоследствии, заключив в электронной форме контракты с бюджетным учреждением.

Общая сумма дохода их фирм с декабря 2015 года по декабрь 2017 года составила более 426 млн рублей.

Вину в совершенном преступлении Кузнецов и Мартынюк не признали.

Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя и приговорил Кузнецова и Мартынюка к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года).

Кроме того, по приговору суда Кузнецов и Мартынюк должны выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей (каждый).

Приговор суда не вступил в законную силу.

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От редакции

Справедливое наказание?

Александр, 08 июля 2020 23:07
Не маловат ли штраф?! 426 млн рублей прибыли а штраф всего то 500т.р
И где тут справедливость!

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