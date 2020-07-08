Спасают Казахстан от коронавируса врачи из России

Медики приступили к работе в медицинских учреждениях Нур-Султана и в особо нуждающихся регионах республики. Казахстан закрыт на 2-недельный карантин.

Врачи готовы помочь

Российские медики, прибывшие в Казахстан для оказания содействия в лечении коронавирусной инфекции, приступили к работе в медицинских учреждениях Нур-Султана и в особо нуждающихся регионах республики. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев, а также рассказал о цели визита российских врачей, пишет Минздрав РФ.

«Прежде всего, хочется поделиться опытом ведения пациентов, лечения коронавирусной инфекции на амбулаторном, госпитальном этапах, подходами к лечению. Очень много уже пройдено в Российской Федерации. Этот опыт мы готовы транслировать: ведение пациентов на этапе реанимации, на этапе кислородной поддержки. Специалисты, которые прибыли, обладают всеми этими навыками и знаниями. Мы должны понять ситуацию в Казахстане, провести совещание с коллегами. Мы не спешим уезжать, приехали помочь», — отметил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

В рамках совместных мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции и договоренностей между руководством государств российские специалисты будут работать в Казахстане до стабилизации ситуации в проблемных районах. Планируется также провести ряд семинаров для местных врачей-инфекционистов, эпидемиологов в режиме онлайн по вопросам применения российского опыта на территории Республики Казахстан.